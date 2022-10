Nach Enttäuschung 2021: Seegeister Gmund starten neuen Anlauf für Fasching im Tal

Von: Gabi Werner

Zurück auf die Bühne wollen die Tänzerinnen der Gmunder Seegeister in dieser Faschingssaison. Die Termine und das Programm für den Auftakt stehen bereits. © Archiv AL

In letzter Minute mussten die Seegeister Gmund 2021 ihren Fasching absagen. Der Grund: Corona. Heuer soll es nun endlich klappen. Doch die Vorsicht bleibt.

Gmund/Kreuth – Die Seegeister aus Gmund standen im Herbst 2021 bereits in den Startlöchern, als der große Dämpfer kam: Wegen der steigenden Inzidenzen mussten sie den geplanten Faschingsauftakt in buchstäblich letzter Minute absagen. „Zehn Tage bevor es losgehen sollte, wurde uns der Stecker gezogen“, erinnert Präsident Florian Gradl an die Enttäuschung. Heuer unternehmen die Seegeister – der einzige Faschingsverein im Tegernseer Tal – einen neuen Anlauf: Die traditionelle Inthronisation der Prinzenpaare ist für Freitag, 11. November, wie gehabt beim Oberstöger geplant, der Sturm aufs Rathaus für den Tag darauf.

Die Termine stehen also. Dennoch ist Gradl nach der bitteren Erfahrung aus dem vergangenen Jahr vorsichtig geworden mit jeglichen Prognosen. „Wir hoffen, dass uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt er. Alle vier Garden des Vereins und die beiden Prinzenpaare hätten ihr Training längst wieder aufgenommen und stünden Gewehr bei Fuß. Gradl wünscht sich, dass den Tänzerinnen und Tänzern eine neuerliche Absage erspart bleibt. Die Vorfreude sei bei allen Beteiligten groß.

Programm von 2021 soll heuer aufgeführt werden

Das Programm, das die Seegeister in der vergangenen Saison komplett auf Eis legen mussten, soll nun heuer zur Aufführung kommen. Das Motto bleibt bis zum Abend der Inthronisation geheim. Auch das kleine und das große Prinzenpaar sollen nun nach einem Jahr in der Warteschleife endlich zu ihrem Einsatz kommen. Die Namen der Hoheiten, so sagt der Präsident, blieben trotz der langen Zeit unter Verschluss. „Da ist nie etwas nach außen gedrungen.“

Bei den Seegeistern gibt es neben der Prinzen-, der Jugend- und Kindergarde inzwischen sogar eine Zwergerlgarde, in der die kleinsten Seegeister gemeinsam mit ihren Trainerinnen für den großen Auftritt üben. Derzeit werde noch an den Feinheiten des Bühnenprogramms gearbeitet, erklärt der Präsident. Ihr regelmäßiges Training hatten die aktiven Tänzerinnen und Tänzer erst nach Ostern wieder aufgenommen, als die Pandemie dies zuließ. „Wir betreiben einen Kontaktsport“, betont Gradl. „Mit Abstand tanzen geht eben nicht.“

Sollte der Faschingsauftakt im November wie geplant stattfinden können, wäre es das Ende einer langen Durststrecke: Im Februar 2020 hatten die Narren am Tegernsee zum letzten Mal ausgiebig gefeiert, als die Seegeister ihren Faschingszug in Gmund ausrichteten. Kurz darauf sorgte der erste Lockdown für den totalen Stillstand.

Faschingszug soll ebenfalls stattfinden

Heuer nun soll der Fasching wieder aufleben. Neben den Veranstaltungen der Seegeister wird es in der Saison 2022/2023 vermutlich auch einen Faschingszug am Tegernsee geben. Der im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagte Faschingszug in Kreuth wird voraussichtlich am 19. Februar 2023 nachgeholt. „Das ist der angepeilte Termin“, bestätigt Florian Oberlechner vom Veranstaltungskomitee. Demnächst werde man sich mit den Vertretern der Gemeinde zusammensetzen, um den Termin festzuzurren und weitere Details zu besprechen, kündigt Oberlechner an. Und scherzt: „Wir haben so lange abgewartet, weil wir ja nicht wussten, ob unser Bürgermeister wieder gewählt wird.“

