Nach Wagner-Kritik: Das sagen die Verantwortlichen

Helga Wagner übt heftige Kritik am Maximilian-Areal. Jetzt reagieren Brauhaus-Bauleiter und Ten Brinke-Projektleiterin - mit Unverständnis.

„Es wird ein riesiger Aufwand betrieben mit dem Denkmalschutz“, reagiert Karl Hitzelberger, Bauleiter für das Projekt Maximilian, auf die Vorwürfe von Helga Wagner. Er sei in ständigem Kontakt mit Christoph Scholter vom Landesamt für Denkmalpflege, so auch am gestrigen Mittwoch. Hitzelberger verweist zudem darauf, dass die Sanierung bei der Verleihung der Denkmalschutzmedaille im vergangenen Herbst sogar lobend erwähnt worden sei. Im April, kündigt Hitzelberger an, werde der Bau ein Gerüst bekommen. Dann könne man auch außen Fortschritte sehen. Wenn Gefahrenstellen im Inneren beseitigt seien, dann könne man auch für den Gemeinderat eine Begehung anbieten. Frau Wagner hätte sich jederzeit aber informieren können, so der Bauleiter.

Sie könne verstehen, wenn manche Nachbarn allmählich ungeduldig seien, sagt Sandra Kainz, Projektleiterin bei Ten Brinke. „In zwei Monaten, wenn gepflanzt ist, sieht alles ganz anders aus“, sagt Kainz zu den Fassaden und verweist auf eine Besprechung mit dem Landratsamt am heutigen Mittwoch zur Außengestaltung mit Pflanzen. Einen Gesamteindruck könne man sich erst dann machen, so Kainz, wenn die Maximilian-Sanierung geschafft sei. Inzwischen seien auch alle zehn Wohnungen auf dem Areal verkauft.