Nachbarschaftshilfe Tegernseer Tal: 2500 Stunden im Dienst für den Nächsten

Erfolgreiche Bilanz

Die Nachbarschaftshilfe Tegernseer Tal blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Es sind mittlerweile um die 40 ehrenamtliche Helfer, die in den verschiedensten Bereichen Unterstützung bieten.

Tegernseer Tal – Die Nachbarschaftshilfe Tegernseer Tal ist erst wenige Jahre alt, aber heute kaum mehr wegzudenken. Der Verein wird getragen von allen Kommunen sowie allen evangelischen und katholischen Kirchen im Tegernseer Tal. Diese Gemeinsamkeit ist etwas ganz Besonderes. Das wurde nun wieder bei der Mitgliederversammlung deutlich, zu der die Bürgermeister und Pfarrer aus fünf Talgemeinden zusammenkamen – diesmal im Sitzungssaal des Rathauses Gmund.

40 Ehrenamtliche sind für die Nachbarschaftshilfe im Einsatz

Tegernsees evangelischer Pfarrer Martin Weber berichtete als Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe von einem erfolgreichen und vor allem für viele Menschen hilfreichen Jahr. Etwa 2500 Stunden werden inzwischen pro Jahr von mehr als 40 Ehrenamtlichen geleistet. Die individuelle Unterstützung reicht von Einkaufshilfe und Besuchsdiensten über Begleitung zu Behörden oder zum Arzt, Unterstützung nach einem Klinik- oder Rehaaufenthalt bis hin zu Kinderbetreuung und Hilfe bei kleinen handwerklichen Tätigkeiten im Haushalt. Der Dank des Vorstandes und der Mitglieder galt vor allem den Helferinnen und Helfern, ohne deren Engagement das alles nicht möglich wäre.

So ist die Nachbarschaftshilfe erreichbar

Wer die Nachbarschaftshilfe unterstützen will – als ehrenamtlicher Helfer oder als Fördermitglied – ist jederzeit willkommen. Wer selbst Hilfe braucht, ist eingeladen, sich zu informieren. Die Nachbarschaftshilfe Tegernseer Tal ist erreichbar unter der Rufnummer 0 80 22 / 70 65 63 oder per Mail an info@nachbarschaftshilfe-tegernseertal.de.

mm