Nagelneuer Sicherungszaun an der Bahnlinie nach Volksfest ramponiert

Von: Christina Jachert-Maier

Eine Reparatur des nagelneuen Zauns ist jetzt schon fällig. Klaus Nottensteiner, Betriebsleiter der Tegernsee Bahn, hat den Schaden nach dem Volksfest-Wochenende entdeckt. © Thomas Plettenberg

Ein nagelneuer Zaun verhindert den Abkürzer über die Bahngleise zum Gmunder Volksfestplatz. Doch schon am ersten Volksfest-Wochenende und vor dem Patronatstag wurde der Zaun ramponiert. Die Tegernsee Bahn hat Anzeige erstattet – und warnt vor den Gefahren.

Gmund – Die Angst, dass ein Festtag in Gmund mit einer Tragödie enden könnte, verfolgt Michael Bourjau schon lange. Dass ein Mensch, ein Kind vielleicht, beim Queren der Bahngleise vom Zug erfasst wird. Damit das nicht passiert, hat der Geschäftsleiter der Tegernsee Bahn heuer im Bereich des Volksfestplatzes einen stabilen Zaun entlang der Gleise errichten lassen. Er verhindert, was viele tun, obwohl es selbstredend schon immer verboten war: einfach über die Gleise zu marschieren, um den Hin- oder Heimweg abzukürzen. Allerdings wurde der Metallzaun schon am ersten Volksfestwochenende ziemlich ramponiert. Unbekannte richteten Schaden in Höhe von rund 2500 Euro an. Bourjau hat bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Unbekannte wollten Zaun aus der Verankerung heben

„Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Bourjau. Unbekannte haben versucht, die frisch einbetonierten Pfosten aus der Verankerung zu heben. Die Bemühungen, so kräftig am Zaun zu rütteln, dass er umfällt, scheiterten. „Es ist ein sehr stabiler Zaun“, sagt Bourjau. Rund 50 000 Euro hat die Tegernsee Bahn investiert, um den Bereich ab dem Spielplatz an der Uferpromenade Seeglas bis zum Volksfestplatz abzusichern. Bourjau hat Druck gemacht, damit der Zaun rechtzeitig bis zum Volksfest und vor allem vor dem Patronatstag der Gebirgsschützen am kommenden Sonntag fertig wird. Es werden 4000 Gäste erwartet, die im für diesen Zweck vergrößerten Volksfestzelt feiern.

Ohne Zaun hätten die Veranstalter beim Patronatstag für eine Sicherung sorgen müssen

Der Zaun bedeutet auch für die teilnehmenden Vereine eine große Erleichterung. „Wir hätten sie sonst auffordern müssen, den Bereich an den Bahngleisen zu sichern“, berichtet Bourjau. Seine Funktion erfüllt der Zaun trotz der Beschädigungen. „Wir werden ihn aus Betriebsmitteln reparieren“, meint Bourjau. Er schließe nicht aus, dass die Rüttler am Zaun diesen letztlich kletternd überwunden haben. Auch dies ist strafbar, wie Bourjau deutlich macht: „Wir weisen darauf hin, dass das unbefugte Betreten der Bahnanlagen eine Ordnungswidrigkeit ist und unsererseits zur Anzeige gebracht wird.“

„Wir müssen auch unsere Leute schützen“

Dies nicht ohne Grund. Im Unglücksfall muss die Tegernsee Bahn nachweisen, dass sie ihrer Sicherungspflicht nachgekommen ist. „Da stehe ich auch persönlich in der Haftung“, weiß Bourjau. Es gehe um den Schutz der Besucher und um den Schutz des Eisenbahnverkehrs – und darum, großes Leid zu verhindern. Erst vor Kurzem, berichtet der Geschäftsführer, hatte er ein Gespräch mit einem Triebfahrzeugführer, der mit dem Suizid eines Menschen konfrontiert war. Die Bilder des Geschehens setzten dem Mann psychisch so sehr zu, dass er den Job kündigte. Das Gespräch hat Bourjau sehr berührt: „Wir müssen auch unsere Leute schützen.“