Firmengelände in Moosrain: Stang baut neue Halle

Firmen-Gelände in Moosrain: Wo derzeit noch Lkw parken und Baumaterial im Freien lagert, will die Firma Stang eine neue Halle bauen. © Thomas Plettenberg

Die Firma Stang will ihr Firmengelände in Moosrain optimieren. Eine seit 2015 genehmigte Halle soll nun nach überarbeiteter Planung gebaut werden.

Gmund – Die Firma Stang plant schon länger, ihren Sitz in Moosrain optimaler zu gestalten. Das Areal an der B 318 soll langfristig zum reinen Handelsstandort werden. Expandieren will die Firma Stang zudem auf einem 4,6 Hektar großen Areal an der B 472 neben der Brauerei. Konkrete Pläne durchlaufen gerade erste Genehmigungsrunden. Viele Hürden, vor allem mit Blick auf Natur-, Landschafts- und Artenschutz müssen genommen werden, um sechs Hallen, ein Pellets-Silo, Tanklager, Werkstatt, Büro, Lkw-Stellplätze und in weiterer Zukunft auch Appartements für Lkw-Fahrer hier zu realisieren.

Neue Halle für Firma Stang: Vorhaben war lange umstritten

Vorrang hat jedoch der Bau einer neuen Firmenhalle in Moosrain. Sie soll neben der bestehenden Baustoffhalle und mit einer überdachten Ladezone errichtet werden. Seit 2015 hat die Firma Stang die Genehmigung dafür von den Behörden. Die Pläne waren damals umstritten, denn der Moosbach musste dafür teilweise verlegt werden. Mit einer Klage vor dem Verfassungsgerichtshof wollten der Bund Naturschutz und die damalige Gmunder Grünen-Rätin Helga Wagner das Vorhaben verhindern. Sie warfen der Gemeinde Fehler im Bebauungsplanverfahren vor. Die Klage scheiterte, doch der damals mit einer Größe von 22 mal 41 Metern beantragte Bau wurde bisher nicht verwirklicht. Nun soll es dazu kommen. Allerdings soll die Halle wegen des Einbaus eines modernen Regalsystems um etwa zwei Meter länger werden als bisher beabsichtigt.

Weil die im Bebauungsplan Nummer 10, „Münchner Straße“ festgelegten Baugrenzen damit nicht mehr passen, mussten sich die Mitglieder des Bauausschusses bei ihrer jüngsten Sitzung mit einer vereinfachten Änderung des Bebauungsplans befassen. „Das Landratsamt verlangt das so“, erklärte Bauamtsleiterin Christine Wild. Sie schlug vor, die bisherige Baulinie aus dem Plan herauszunehmen und zudem festzuhalten, dass in dem gesamten Gebiet Sattel- und Flachdächer zugelassen sind. Damit werde man dem gewerblichen Bedarf gerecht, so Wild.

Ohne Diskussion war das Gremium mit der veranlassten Änderung des Bebauungsplans einverstanden. Die Halle soll nun zügig gebaut werden. „Der Bauantrag ist eingereicht, wir wollen die Halle nun möglichst kurzfristig realisieren“, sagt Geschäftsführer Erwin Stang auf Nachfrage.

