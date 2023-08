Skiclub-Waldfest Ostin: „Neue Helfer-Generation rückt nach“

Interview mit Skiclub-Chef Georg Reisberger zum Waldfest Ostin (10. bis 12. August)

Von Gerti Reichl schließen

Die Waldfestsaison 2023 nimmt Anlauf zum Endspurt und erreicht mit dem Skiclub-Waldfest Ostin von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. August, ihren Höhepunkt. Im Interview spricht Skiclub-Chef Georg Reisberger über die Vorbereitungen.

Gmund – Die Waldfestsaison 2023 nimmt bereits Anlauf zum Endspurt. Neben den Wiesseer Trachtlern, die am Samstag, 12. August, ab 17 Uhr erstmals nach Abwinkl zu einem Grillfest einladen, ehe sie am Sonntag, 13. August, ab 17 Uhr einen zweiten Anlauf nehmen für ihr Waldfest, sowie dem ebenfalls auf Sonntag, 13. August, geschobenen Trachtenwaldfest der Wallberger in Rottach-Egern steigt von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. August, das Skiclub-Waldfest Ostin. Mitten im Aufbau erreichen wir Skiclub-Vorsitzenden Georg Reisberger am Telefon.

Herr Reisberger, das Wetter scheint ja wieder zu passen in den kommenden Tagen. Passt auch sonst alles fürs Waldfest?

Alles sollte passen, wir sind gerade am Aufbauen.

Wie viele Sitzplätze wird es denn geben?

Wir schaffen gerade Platz für etwa 4000 Besucher.

Rechnen Sie mit einem Ansturm wie in den vergangenen Jahren?

Wir rechnen nicht nur damit, wir wünschen uns das auch und freuen uns riesig, wenn viele zu uns kommen.

Wie ist der Skiclub personell aufgestellt? Gibt es genug Helfer für das dreitägige Fest?

Auch wenn das im Vorfeld völlig zu Unrecht angezweifelt wurde: Wir haben genug Leute. Gerade hatten wir Endbesprechung, rund 100 Freiwillige werden im Einsatz sein. Dabei rückt heuer eine neue Generation an Helfern nach. Darunter sind auch die Eltern der Ski-Jugend. Denn wir haben so viele Kinder im Skitraining wie noch nie. Also werden viele neue Gesichter unter den Waldfesthelfern zu sehen sein. Für die Lieferung und Vorbereitung der Verpflegung und der Hendl ist auch alles im grünen Bereich.

Apropos: Was kostet denn das halbe Hendl?

9,90 Euro kostet das halbe Hendl, für die Mass Bier verlangen wir neun Euro.

Dürfen sich die Besucher auf Neuerungen freuen?

Eigentlich läuft alles wie gehabt. Dazu gehört die Stadlbar, aber auch die Losbude, Vorführungen der Neureuther-Jugend und Einlagen der Goaßlschnalzer. Auch die Fotobox, in der lustige Fotos der Besucher gemacht werden können, wird wieder da sein. An den drei Tagen haben wir drei verschiedene Musikgruppen auf der Bühne. Es schaut also perfekt aus für unser Fest.

Der Zeitplan zum Waldfest

Das Waldfest Ostin steigt am Donnerstag (10. August) ab 19 Uhr mit den Gasteiger Musikanten, am Freitag (11. August) ab 17 Uhr mit der Tegernseer Tanzlmusi, am Samstag (12. August) ab 15 Uhr mit den Gmunder Musikanten. Der Eintritt kostet drei Euro. Ausweichtermin: 13./14./15. August.