Neue Krippe soll nach Dürnbach - Container als Übergangslösung

Von: Gerti Reichl

Auf dieser Wiese an der Finsterwalder Straße in Dürnbach soll eine neue Kinderkrippe gebaut werden. Darauf hat sich der Gemeinderat festgelegt. © Tp

Bei einer mehrstündigen Klausur haben die Gmunder Gemeinderäte die Weichen für die Kinderbetreuung in der Gemeinde neu gestellt: Auf einem Gemeindegrundstück an der Finsterwalder Straße in Dürnbach soll eine neue Krippe gebaut werden.

Gmund – Im Dezember hatte sich der Gemeinderat zuletzt mit dem Thema Kinderbetreuung befasst und entschieden, sich bei einer Klausur intensiv damit auseinanderzusetzen. Diese Klausur fand nun statt – und sie brachte ein Ergebnis, das nun konsequent umgesetzt werden soll: Auf dem sogenannten Dürnbacher Feld an der Finsterwalder Straße in Dürnbach soll demnach eine neue Kinderkrippe gebaut werden. „Darauf haben wir uns bei dem über vierstündigen Treffen geeinigt“, berichtet Bürgermeister Alfons Besel (FWG) auf Nachfrage. In drei Jahren, so der Rathauschef, solle der Neubau bezugsfertig sein.

Ein Neubau ist unumgänglich

Also doch ein Neubau, also doch Dürnbach: Schon bei der Dezembersitzung hatte sich etwa Dritte Bürgermeister Christine Zierer (FWG) für diesen zweiten Standort stark gemacht. Die bisherige Krippe Zwergenburg mit 42 Plätzen an der Bichlmairstraße liegt zwar günstig gegenüber dem Pius-Kinderhaus mit Kindergarten und Hort, wurde erst 2013 eröffnet und 2020 sogar erweitert. Sie kann dennoch keine Kinder mehr aufnehmen. Weil es in Gmund mehr Zuzüge als Wegzüge gibt, zuletzt schon 20 Kinder auf der Warteliste standen und sich der allgemeine Trend durchsetzt, den Nachwuchs immer früher in der Krippe unterzubringen, ist ein Neubau unumgänglich. „Vieles spricht zwar für Kinderbetreuungsstätten an einem gemeinsamen Ort“, sagt Besel, „doch die Verkehrssituation an der Bichlmairstraße ist schon jetzt sehr angespannt.“ Dazu komme, so Besel, dass das für eine Erweiterung grundsätzlich mögliche Grundstück sich nicht im Besitz der Gemeinde befinde.

Grundstück seit 2012 im Eigentum der Gemeinde

Die Fläche an der Finsterwalder Straße schon: 2012 hatte Familie Schörghuber die knapp vier Hektar große Wiese an die Gemeinde verkauft. Die Fläche diente bisher als Finanzpolster. Dass sie einmal zum Bauland wird, hatte der Gemeinderat schon 2014 mehrheitlich beschlossen, als der Flächennutzungsplan überarbeitet wurde.

Container als Übergangslösung

Besel erklärt auch, welche Schritte nun folgen sollen: Möglichst noch im Februar soll das Ergebnis der Klausursitzung in einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss gegossen werden. Für ein fest gelegtes Gebiet soll ein Bebauungsplan entwickelt werden. Dabei müssen auch Fragen des Emmissions- und des Landschaftsschutzes geklärt werden. Um möglichst kurzfristig Eltern in der Betreuungsmisere zu helfen, sollen zunächst Container aufgestellt werden. Wie schnell die zu beschaffen sind, kann der Rathauschef nicht sagen. Angestrebt werde langfristig eine Krippe mit fünf bis sechs Gruppen für rund 60 Kinder. von 800 Quadratmetern Fläche ist die Rede. Auch Fachpersonal muss gefunden werden. Besel ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir haben das konstruktive Miteinander im Gemeinderat mal wieder unter Beweis gestellt. Es herrscht nun Klarheit über den künftigen Weg.“

Planung für Projekt Wohnen im Alter geht voran

Bekräftigt wurde bei dem Treffen auch eine weitere Zukunftsaufgabe: das Projekt Wohnen im Alter. Es soll, wie bereits beschlossen, an der Hirschbergstraße verwirklicht werden. „Wie begonnen, werden wir die Planung dafür vorantreiben“, berichtet Besel. Die Planung müsse EU-weit ausgeschrieben werden. Die Stellenausschreibung für einen Quartiersmanager sei am Laufen.