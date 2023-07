Neuer Geh- und Radweg in Finsterwald: Baustelle zieht sich in die Länge

Von: Gabi Werner

Per Ampelregelung werden die Fahrzeuge halbseitig an der Baustelle in Finsterwald vorbei geleitet. Dort entsteht ein kombinierter Geh- und Radweg entlang der Tölzer Straße. © Stefan Schweihofer

Mit dem Bau des kombinierten Geh- und Radwegs entlang der Staatsstraße in Finsterwald entschärft Gmund eine Engstelle. Bis die Maßnahme beendet ist, braucht es allerdings noch Geduld.

Finsterwald – Wer über Hauserdörfl und Finsterwald ins Tegernseer Tal oder umgekehrt wieder hinaus möchte, kennt das Dilemma: Seit Mitte Mai müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Tölzer Straße durch eine Baustelle quetschen. Die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung sorgt teils für lange Wartezeiten. „Manchem reißt da schon der Geduldsfaden“, weiß der Gmunder Bürgermeister Alfons Besel (FWG) und räumt einzelne Beschwerden im Rathaus ein. Der Rathaus-Chef bittet allerdings um Verständnis: Im Gegenzug würden die Bürger eine „hervorragende Infrastruktur bekommen, auf der Radler gut aufgehoben sind“.

Weiteres Etappenziel auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune

Tatsächlich wird der vorhandene Gehweg an der Tölzer Straße in Finsterwald bis zum Kreuzungsbereich der Dürnbacher Straße auf 2,50 Meter verbreitert, so dass dort künftig neben den Fußgängern auch Radfahrer Platz haben. Das erhöhe die Sicherheit der Fahrradfahrer entscheidend und trage dazu bei, dass Gmund seinem Ziel, eine fahrradfreundliche Kommune zu werden, wieder ein Stück näher komme, erläutert Besel. Möglich war die Maßnahme nur deshalb, weil auch die angrenzenden Grundstückseigentümer mitgespielt und die nötigen Flächen für die Verbreiterung abgetreten haben. „Die Idee wurde von fast allen Anliegern sehr wohlwollend aufgenommen – dafür bin ich wirklich dankbar“, sagt der Bürgermeister.

Abschluss der Baustelle in Finsterwald verzögert sich um drei Wochen

Bis die Baustelle abgeschlossen und der Weg genutzt werden kann, wird es allerdings noch ein Weilchen dauern. Wegen unvorhersehbarer Probleme kann der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden. Josef Harraßer vom Bauamt der Gemeinde Gmund spricht von insgesamt drei Wochen Verzögerung. Die erste Verzögerung kam laut Harraßer zustande, weil vor dem Start der eigentlichen Maßnahme ein provisorischer Gehweg an der Tölzer Straße angelegt werden musste, damit Fußgänger gefahrlos an der Baustelle vorbeikommen. Eine weitere Woche sei man in Verzug geraten, da im Laufe der Arbeiten Schäden an der Straßenentwässerung zutage getreten seien, die durch das Staatliche Bauamt in Rosenheim repariert werden mussten. Schließlich wurde im Zuge der Maßnahme ein Defekt an so genannten Wasserschiebern im Gehweg entdeckt, die ebenfalls erneuert werden mussten.

Im August folgt noch eine Vollsperrung der Staatsstraße

Mit der ursprünglich für Ende Juli geplanten Fertigstellung des Geh- und Radweges wird es also nichts. Damit verschieben sich Harraßer zufolge auch die anschließenden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten auf der Fahrbahn im Bereich des Radweges sowie die damit verbundene Vollsperrung der Staatsstraße. Die ergänzenden Straßenbauarbeiten waren eigentlich für die erste Augustwoche geplant – nun werden sie voraussichtlich zwischen 21. und 25. August stattfinden. „Wetterbedingt könnte es allerdings zu Verschiebungen kommen“, betont Harraßer. Das große Ziel sei es allerdings nach wie vor, die Arbeiten mitsamt Vollsperrung in den Sommerferien durchzuziehen, wenn keine Schulbusse mehr fahren.

Viele Verkehrsteilnehmer nutzen Schleichweg über Moosrain

Die Umleitung während der Komplettsperrung erfolgt über die Kreuzstraße. Besel appelliert schon jetzt an die Verkehrsteilnehmer, die Baustelle gemäß der offiziellen weiträumigen Umleitung zu umfahren. Denn schon bislang haben – zum Leidwesen der Anlieger – manche versucht, der Teilsperrung zu entgehen, indem sie über den Ortsteil Moosrain ausgewichen sind. Nicht alle halten sich dabei an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

gab