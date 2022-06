Neues Bahnhofsareal für Gmund: „Wir werden damit nur gewinnen“

Von: Gerti Reichl

Der bisherige Busbahnhof in Gmund wird hinter das Bahnhofsgebäude verlegt. Ein neuer, hübsch gestalteter Platz zum Verweilen soll laut Plan entstehen. © Stefan Schweihofer

Die Neugestaltung des Bahnhofsareals wird ein Mega-Projekt für Gmund, auch finanziell. Am Montagabend hat der Gemeinderat einstimmig die Entwurfsplanung befürwortet. Wie am Ende die bereits viel diskutierte Dachgestaltung für den Busbahnhof ausfällt, ist dabei noch offen.

Gmund - Seit 2016 arbeitet die Gemeinde an den Plänen für die Neugestaltung des Bahnhofsareals. Die Städteplaner des Schwäbischen Unternehmens Lars Consult sind mit der Ausarbeitung der Entwürfe zu Verkehrs- und Freianlagen beauftragt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erörterte Lothar Beck von Lars Consult die Entwürfe, die nach der letzten Debatte im März erneut überarbeitet wurden. Dass es dabei noch nicht um Details wie Möblierung oder Brunnen gehe, machte Bürgermeister Alfons Besel (FWG) gleich zu Beginn deutlich. „Da sehen wir in ein bis zwei Jahren weiter.“ So lange wird sich das Vorhaben vermutlich noch hinziehen, auch wenn folgendes Vorgehen am Ende einstimmig beschlossen wurde: Ziel ist die Ausschreibung der Tiefbau-Gesamtmaßnahme und der Baubeginn der Park-and-Ride-Anlage noch diesen Winter. Die geplante Fahrradzentrale und der Busbahnhof sollen dann im Frühjahr 2023 realisiert werden.

Neues Bahnhofsareal: Parkplatz und Fahrradzentrale

Wie das komplette Bahnhofsumfeld künftig aussehen soll, wurde bereits grundsätzlich festgelegt: Im westlichen Bereich, zwischen Gemeindehäusern und Bahnhof, sollen 34 reguläre und zwei behindertengerechte Stellplätze entstehen – mit fünf Metern Länge etwas üppiger als zunächst vorgesehen. Ein gepflasterter Belag mit Rasenfuge soll die Versiegelung minimieren. Auch vier E-Ladesäulen für acht Pkw sind geplant. Im Anschluss die Fahrradzentrale für bis zu 68 Fahrrädern.

Die Überdachung soll sich optisch an das Dach des Busbahnhofs angleichen. Wie dieses künftig aussieht, ist aber noch offen. Nachdem sich die Gemeinde von den extravaganten Entwürfen des Augsburger Architekten Rainer Löhle endgültig verabschiedet hat, soll jetzt mit einem einheimischen Büro eine neue Lösung gefunden werden. Nach dem öffentlichen Teil der Sitzung wurde hier offenbar ein Büro ausgewählt. Um wen es sich handelt, wollte Geschäftsleiter Florian Ruml mit Verweis auf die Nichtöffentlichkeit noch nicht bekannt geben.

Nach kurzer Debatte wurde mit der Mehrheit und gegen drei Stimmen beschlossen, dass der Mittelsteig des Busbahnhofs, der als Wartebereich dient, eine Breite von 3,50 Meter bekommen soll. Grünen-Rat Michael Huber hätte ihn gerne fünf Meter breit gesehen und dafür auch auf einen südlich geplanten Gehweg verzichtet, doch das Fachbüro konnte keine Empfehlung dafür abgeben.

Neuer Bahnhofsplatz für Gmund: Doch Grünen-Rat äußert Befürchtung

Zum Bahnhofsplatz: Wo bisher noch die Busse rangieren, soll künftig ein mit Bäumen und Stauden gesäumter Platz mit Sitzgelegenheiten, einem Brunnen und einem Kiosk für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Angrenzend sind 17 weitere Kurzzeitstellplätze und 22 Fahrradplätze ohne Überdachung vorgesehen. Granit und Natursteinplatten aus bayerischem Material sollen für eine schöne Optik sorgen. Michael Huber war dennoch skeptisch bezüglich des Platzes: „Solange auf der Wiesseer Straße nicht Tempo 30 gefahren wird, ist der Platz zu laut“, fand er und forderte Lärmschutz. Diesen hielt Besel nicht für realisierbar, wenngleich er eine „gewisse Bewegung beim Tempo 30 in Bayern“ sah. Überhaupt wird auch die Wiesseer Straße überplant, im Bereich des Bahnhofsplatzes mit einer Querungshilfe versehen und dort aufgeweitet.

Neugestaltung des Bahnhofsareals: Allein 720.000 Euro Mehrkosten wegen Bodenbeschaffenheit

„Die Planung funktioniert soweit“, konnte Lothar Beck nach diversen Ortsterminen mit Staatlichem Bauamt und Landratsamt berichten. Allerdings sorgt ein aktuelles Bodengrundgutachten für höhere Kosten: Im Bereich des jetzigen Busbahnhofs und östlich davon müsse pechhaltiger Asphalt entsorgt werden. Außerdem hätten sieben Rammkernsondierungen ergeben, dass schlechter Baugrund, sprich Seeton, einen Bodenaustausch und das Einbringen von Geogittern und Geotextil erfordert. 5,2 Millionen Euro wird das Projekt verschlingen – ohne Beleuchtung, Sparten- und Kanalarbeiten, Trafohäuschen und E-Bus-Ladestation, den Überdachungen und Baunebenkosten. Zudem sind 720 000 Euro Mehrkosten für die Entsorgung belasteten Bodens und Bodenaustausch nötig.

Besel warb dennoch dafür: „Wir organisieren die westliche Ortsmitte neu und sorgen für mehr Aufenthaltsqualität. Sehr viele Menschen werden einen Nutzen davon haben. Wir werden damit nur gewinnen.“

Der komplette Gemeinderat sieht das ebenso und stimmte dafür, weitere Planungsleistungen in die Wege zu leiten und Fachplaner zu beauftragen.

