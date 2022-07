Neues Kapitel einer Erfolgsgeschichte: Realschule Tegernseer Tal weiht modernen Anbau ein

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Den kirchlichen Segen erteilten die Pfarrer Martin Weber (r.) und Stephan Fischbacher den Schülern und dem Erweiterungsbau der Realschule. © Stefan Schweihofer

Vier Monate nach dem Bezug feierte die Realschule Tegernseer Tal jetzt offiziell die Einweihung ihres Erweiterungsbaus. Beim Festakt wurde deutlich: Es ist die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte.

Gmund – Nirgends kommen Laptop und Lederhose so geschmeidig zusammen wie an der Realschule in Gmun-Finsterwald. Vor allem, wenn es um die Einweihungsfeier der nächsten Errungenschaft geht. Diesmal war es der Erweiterungsbau mit fünf Klassenzimmern, zwei Büros, Sanitäranlagen und einer hochwertigen technischen Ausstattung hinsichtlich Raumklima und digitalem Lehr- und Lernmaterial, der gebührend gefeiert wurde.

Für die Umsetzung der Erweiterung hatte sich in den vergangenen Jahren die gesamte Schulfamilie ins Zeug gelegt. Und nun waren alle – von Schülern und Lehrern, den Vertretern des Landratsamts als Kostenaufwandsträger und des Staatsministerium für Unterricht und Kultus über sämtliche Talbürgermeister, Eltern, die Geistlichkeit bis hin zu den bewährten, die Schule unterstützenden Partnern aus Verbänden, Stiftungen und Unternehmen – gekommen, um den zweigeschossigen Gebäudeteil einzuweihen.

Rektor betont: Gebäude war seinerzeit keine Fehlplanung

Schulleiter Tobias Schreiner ließ dessen Entstehungsgeschichte von der Beschlussfassung in 2018 über den Baubeginn 2020 bis hin zum Erstbezug nach den Faschingsferien noch einmal Revue passieren. Dabei betonte er, dass das Schulgebäude an sich, in dem über Jahre hinweg neun Klassen mehr betreut wurden, als ursprünglich geplant, keine Fehlplanung gewesen sei. Schreiner gab sich bescheiden, machte aber durchaus deutlich, dass sich ein attraktives Schulprogramm positiv auf die Akzeptanz und den Zulauf der Schüler niederschlage. Er dankte den Verantwortlichen, dass sie seiner Bitte nach Containern in 2018 nicht nachgekommen seien, sondern gleich für den Bau eines „gescheiten Gebäudes“ plädiert hätten. Das sei nachhaltiger als alle Provisorien. Die innovative, computergesteuerte Raumlufttechnik inklusive Wärmetauscher und CO2-Messgeräten seien dafür der beste Beweis.

Realschule in Gmund Teil von bayernweitem Pilotprojekt

Schreiner stellte das flexible Mobiliar und die moderne Medienausstattung vor. Er lobte die digitalen Tafeln und die drahtlosen Verbindungen und zog „schreinertypisch“ seinen nächsten Trumpf aus dem Ärmel. Durch diese Ausstattung habe sich die Realschule für das bayernweite Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ empfohlen. Man war sich einig: Die Schule ist eine Erfolgsgeschichte.

Kürzeder: Landkreis Miesbach hat seine Hausaufgaben gemacht

Landrat Olaf von Löwis, der Bildung als wichtigsten und kostbarsten Rohstoff bezeichnete, lobte die Atmosphäre an der Schule und dankte allen Beteiligten: „Es ist großartig, was Sie für die Schüler getan haben. Danke für die große und vorbildliche Arbeit.“ Ministerialbeauftragter Wilhelm Kürzeder unterstrich die Bedeutung der Schule und des neuen Traktes für den Schul- und Bildungslandkreis Miesbach: „Der Landkreis hat weitsichtig reagiert und sich für die Zukunft entschieden. Er hat seine Hausaufgaben gemacht.“ Jetzt liege es an den Pädagogen, dass der Neubau mit Leben erfüllt werde. Gmunds Bürgermeister Alfons Besel begriff die Schule als Glücks- und Erfolgsfaktor.

Sodann segneten der katholische Pfarrer Stephan Fischbacher und der evangelische Pfarrer Martin Weber das neue Gebäude und alle Festgäste. Nicht ohne in Anlehnung an die Heilige Schrift (Prediger 9,17 Die Worte eines Weisen, die man sich in Ruhe anhört, sind immer mehr wert als das Geschrei eines Herrschers unter Dummköpfen) daran zu erinnern, dass eine große Anzahl von Weisen die Rettung für die Welt bedeuten.

ak