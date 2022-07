Neues Schwimmbad: Gmunder Gemeinderäte kritisieren Wiesseer Vorgehen

Von: Gerti Reichl

Steht vor dem Abriss: der Badepark, hier eine Aufnahme vom März. © Archiv tp

Das neue Schwimmbad geht nur als Gemeinschaftsprojekt aller Talgemeinden. Das hat Bad Wiessee klar gemacht. Im Gemeinderat Gmund gab‘s jetzt Kritik am Wiesseer Vorgehen.

Gmund – Die Aussage der Gemeinde Bad Wiessee, dass ein neues Schwimmbad nur als Gemeinschaftsprojekt aller Talgemeinden realisiert werden könnte, hatte ein Nachspiel im Gmunder Gemeinderat. Nicht nur, dass Bürgermeister Alfons Besel (FWG) den Beschluss verlas, der in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst worden war. Es wurde auch Kritik am Vorgehen geäußert.

Bürgermeister sind sich einig: Kommunales Schwimmen muss sein

„Jetzt ist klar, dass die das Schwimmbad nicht alleine bauen werden“, sagte Besel und verwies auf die Kosten von aktuell 60 Millionen Euro sowie die derzeit unsichere Energiefrage. „Wir Talbürgermeister sind uns aber einig, dass kommunales Schwimmen nötig ist für Familien, Schulen und Rettungsorganisationen“, so Besel. Die Eckdaten müsse man nun abstimmen und einen „machbaren Weg“ finden.

Kritik: Beim alten Badepark zu schnell Fakten geschaffen

Franz von Preysing (CSU) fand das alles „sehr bitter“. Mit dem Argument, möglichst schnell ein neues Bad bauen zu wollen, habe die Gemeinde Bad Wiessee alles rausgerissen im Badepark und Fakten geschaffen. Er hätte es gut gefunden, wenn das alte Bad weiterbetrieben und Reparaturen ausgeführt worden wären. „Wann und ob ein neues Bad gebaut wird, bleibt abzuwarten“, so von Preysing, der das Vorgehen der Gemeinde als „sehr traurig“ und „nicht die feine Art“ bezeichnete.

FWG-Rätin fordert: Thema muss priorisiert werden

Maria Kaulfersch (FWG) gab ihm recht. „Schwimmen zu lernen ist extrem wichtig“, sagte sie und hielt das Ausweichen an Orte wie Bad Tölz oder Schliersee für schwierig. Es sei wichtig, das Thema zu priorisieren und neu zu überdenken. Denn auch für den Tourismus sei es bedeutsam, ein Bad anzubieten, „auch im Winter“. Fraktionskollege Florian Floßmann forderte gar, die Angelegenheit schnell und vehement in Angriff zu nehmen und sich mit den Tal-Gemeinden an einen Tisch zu setzen. „Sonst drehen wir uns im Kreis und haben in fünf Jahren noch kein Bad.“

Besel verwies darauf, dass der Beschluss noch jung sei: „Wir wollen schnell vorankommen.“ Er gehe davon aus, dass das Schwimmbad bei den nächsten Bürgermeister-Runden ein Top-Thema sein werde.

gr