„Nicht immer alles schlechtreden“

Skischulbetreiber Alfred Huber über die Winter-Flaute

Von Gerti Reichl

Der Winter macht Pause, oder doch nicht? Im Interview berichtet Alfred Huber, Betreiber der Ski-, Snowboard- und Nordic-Fitness-Schule „Aktiv“ am Oedberg, wie er den Betrieb am Laufen hält

Ostin – Grüne Wiesen statt griffiger Pisten, Plusgrade statt Januarkälte: Dieser milde Winter drückt vor allem den Wintersportlern aufs Gemüt. Wie gehen Skischulbetreiber mit der Situation um? Alfred Huber leitet seit 2005 die Ski-, Snowboard- und Nordic-Fitness-Schule „Aktiv“ am Oedberg in Ostin. Im Interview berichtet er, wie er den Betrieb am Laufen hält.

Herr Huber, wie viele so milde Winter haben Sie schon erlebt?

Wir haben gute und schlechte Winter, das war schon immer so. Klar, das Klima hat sich verschoben, dicker Schnee kommt meist später. Eine erste Ladung kommt meist vor Weihnachten, und dann wird’s pünktlich zu den Ferien wieder warm. Heuer war das schon sehr extrem. Ich erinnere mich allerdings an den Winter 1989/90. Als ich damals meine staatliche Skilehrer-Prüfung abgelegt habe, fanden alle Lehrgänge mangels Schnee auf dem Gletscher statt.

Wie viele Kurse konnten Sie denn am Oedberg durchführen?

Tatsächlich ging’s nur an einem Wochenende.

Was bedeutet das für Ihre Skischule?

Seit 2019 haben wir die Skischule „Aktiv“ auch am Kurvenlift am Spitzing installiert. Das heißt, dass wir unsere Kurse von vornherein sowohl für den Oedberg als auch für den Spitzing anbieten. Die Kursteilnehmer, die im Übrigen teils von weither kommen, können sich das dann aussuchen. Wir sind in den Weihnachtsferien am Spitzing komplett durchgefahren. Das sollte man mal deutlicher kommunizieren, dass es dort an der Stümpflingbahn, am Osthanglift und an der Sutten echt gut zum Skifahren ging. In früheren Jahren sind wir auch mal nach Achenkirch ausgewichen.

Wie läuft’s mit den Kursen für Schulklassen und Kindergärten?

Wir bieten unsere Kurse ja auch im Skigebiet Spitzing an, denn auf der grünen Wiese können wir nun mal nicht fahren. Und die meisten nehmen das auch an. Den Kunden, die nicht dorthin fahren wollen, bieten wir einen Verschiebetermin an, schlimmstenfalls müssen wir aber absagen.

Angenommen, es schneit wieder: Wie lange würde es dauern, bis es wieder eine Piste am Oedberg gibt?

Für die Beschneiung bin ich nicht zuständig, aber die Oedberg GmbH mit ihrem Chef Georg Reisberger bekommt das gut und schnell hin. Drei Nächte müssten wir minus drei Grad haben, dann sollte es wieder klappen.

Ganz ehrlich, glauben Sie noch an einen guten Restwinter?

Natürlich sind die Zeichen des Klimawandels deutlich erkennbar, aber ich glaube nicht, dass es künftig keine Winter mehr geben wird. Man sollte in der jetzigen Situation nicht immer nur alles schlechtreden. Wintersport macht unsere Region aus, er bedeutet so viel und hat Erholungswert. Die Region bringt doch so viele Olympia-Sieger und Top-Wintersportler hervor. Sie sollten mal schreiben, wie schön und wichtig der Wintersport ist.

