Erbschaftssteuer: „Nicht mit Erhöhung der Freibeträge abspeisen lassen“

Teilen

Großes Interesse am Thema Erbschaftssteuer: Kreisrätin Birgit Eibl (stehend) gab einen rechtlichen Überblick. Florian Streibl (l.) plädierte für die Abschaffung der Steuer. © tp

Eine Info-, Wahl- und Werbeveranstaltung der Freien Wähler zum Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer in Gmund stieß auf großes Interesse.

Gmund – Dass das Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer eine eminent große Dringlichkeit hat, hätten die Freien Wähler (FW) bei ihrer Informations-, Wahl- und Werbeveranstaltung „Fraktion vor Ort“ hierzulande gar nicht derart oft wiederholen brauchen. Denn der Saal des Gasthofs Herzog Maximilian in Gmund war selten so voll besetzt wie diesmal. Über 200 Bürger waren gekommen, um sich vor allem Rat in Sachen Erbrecht zu holen.

Dass sich das Erbrecht seit dem 1. Januar 2023 geändert hat, und dass nun im Erbfall durchschnittlich 20 bis 30 Prozent Steuern anfallen können, ist bekannt. Zumal die hiesigen Immobilienbesitzer durch die hohen Immobilienpreise und die damit verbundenen hohen Verkehrswerte ohnehin schon sensibilisiert sind. Dennoch erinnerte FW-Kreisvorsitzende Gisela Hölscher bei ihrer Begrüßung daran, dass sich die Freien Wähler das Thema schon zur letzten Landtagswahl auf die Fahnen geschrieben hätten. „Wir fordern die ersatzlose Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer und werden uns nicht mit einer bloßen Erhöhung der Freibeträge abspeisen lassen“, erklärte dann auch Landtagsabgeordneter und Fraktionschef Florian Streibl, der von einem „Ausverkauf unserer Heimat“ sprach: „Es kann nicht sein, dass den Einheimischen das Vermögen weggenommen und es an ausländische Investoren gegeben wird. Erben muss wieder möglich sein.“

Debatte um Erbschaftssteuer: Differenzierung nach Regionen gefordert

FW-Kreisrätin und Rechtsanwältin Birgit Eibl aus Holzkirchen hatte bezüglich der Abschaffung ihre Zweifel. Es handle sich um eine „Neidsteuer“. Sie schlug vor, dass man das Vererben von Immobilien nach den regionalen Unterschieden differenziert besteuern sollte. Ihr Münchner Kollege Michael Waxenberger riet dringend dazu, in den nächsten zwölf Monaten und so lange die Freien Wähler darum kämpften, dass die Steuer abgeschafft wird, „steueroptimiert“ zu übertragen – und zwar ohne die zivilrechtlichen Vorteile aufzugeben.

Neben einzelnen Verständnisfragen gab es etliche Wortbeiträge der Gäste zur Situation im Tegernseer Tal. Josef Bogner aus Rottach-Egern monierte das „Geschäftsmodell mit Millionengewinnen“, wenn sich Leute eine Immobilie kaufen, aufhübschen und darin wohnen, um nach vier Jahren steuerfrei zu verkaufen. Markus Wrba aus Kreuth wies darauf hin, dass das Schenken oder vorgezogene Erben oft schon an den Notar- und Anwaltskosten scheitere. Immobilienmakler Ernst Lehmhofer aus Rottach-Egern schlug vor, die Bodenrichtwerte an die Freibeträge zu koppeln. Sebastian Marschall aus Tegernsee monierte die mangelnde Transparenz beim Bodenrichtwert-Bericht für den Landkreis, der anderswo frei zugänglich sei sowie und die mangelnde Unterstützung durch den zuständigen Gutachterausschuss. Woraufhin Eibl auf einen Kreistagsbeschluss verwies, als die Freien Wähler für einen die Freigabe der Bodenrichtwerte betreffenden Antrag „Prügel kassiert“ hätten.

Schließlich schimpfte auch Bayernpartei-Kreisrat Martin Beilhack aus Waakirchen: „Wenn heute einer die Augen zumacht und ein anständiger Mensch war, dann kommt der Staat und bringt ihn von Haus und Hof. Wenn er es an die Kinder gibt, muss es versteuert werden. Wer vorher verkauft und mit dem Geld ins Ausland geht, tut das steuerfrei. Dass kann doch nicht sein!“

Streibl wünschte sich abschließend eine Stärkung von Grundeigentum und im Sinne der Solidarität, dass man den Starken nicht kaputt machen möge, damit er die Schwachen auch weiter tragen kann. Sollte die Erbschaftssteuer nicht abgeschafft werden, wäre es aber genau das: ein Angriff auf das Grundeigentum. Streibl: „Die Ampelparteien sehen das Land und die Gesellschaft anders. Sie möchten ein Heer von Mietern, keine eigenständigen und selbstständigen Grundeigentümer. Denn Grundeigentum ist ein Stück Freiheit.“

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

ak