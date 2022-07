Oedberg-Parkplatz laut Behörden nicht zulässig: Streit landet vor Gericht

Von: Nina Gut

Die Nutzung der östlichen Parkfläche am Oedberg will das Landratsamt Miesbach untersagen. © MM

Geht es nach dem Landratsamt, darf die Parkfläche östlich der Freizeitanlage am Oedberg nicht mehr als solche genutzt werden. Dagegen klagte der Betreiber. Vor Gericht gab‘s eine Überraschung.

München/Ostin – Der Parkplatz östlich der Freizeitanlage am Oedberg in Ostin wurde jetzt ein Fall fürs Gericht. Während für den auf westlicher Seite gelegenen Parkplatz eine Genehmigung vorliegt, hatte das Landratsamt die Nutzung der östlichen Parkflächen untersagt. Diese befänden sich innerhalb eines Gebiets der bisherigen „Landschaftsschutzverordnung Tegernsee und Umgebung“, so das Argument. Das wollte der Betreiber der Oedberg GmbH allerdings nicht auf sich sitzen lassen und zog vor das Verwaltungsgericht München.

Kläger argumentiert: Nutzung als Parkfläche wurde bisher geduldet

Der Betreiber trägt in der Klageschrift Folgendes vor: Das Landratsamt hätte bereits in der Vergangenheit die Nutzung der östlichen Flächen zum Parken geduldet, insbesondere während eines von der Gemeinde betriebenen, später aber zurückgezogenen Baugenehmigungsverfahrens für einen öffentlichen Wanderparkplatz. Zudem solle hier ein Bike Park entstehen, sodass es sich aus Sicht des Klägers anbieten würde, die derzeitige Parknutzung beizubehalten – solange bis über die beantragte Änderung des Flächennutzungsplans entschieden sei, der dem Vorhaben aktuell noch entgegensteht.

Wegen Saurüsselalm-Urteil: Landschaftsschutz-Argument ist hinfällig

Der beklagte Freistaat Bayern hatte ursprünglich auf die Landschaftsschutzverordnung verwiesen, die es einzuhalten gelte. Doch bekanntlich dürfte diese bald unwirksam sein. Eine andere Kammer des Verwaltungsgerichts hatte im Rahmen der Verhandlung über den Betrieb der Saurüsselalm bei Bad Wiessee festgestellt, dass das in den Verordnungen enthaltene komplette Bauverbot mit heutigem Recht nicht vereinbar ist. Zudem ist im Landratsamt die Originalkarte der großen Schutzgebiete nicht mehr auffindbar. Die neue Rechtsauffassung greift, sobald in wenigen Wochen die Urteilsbegründung zur Saurüsselalm schriftlich vorliegt.

Freistaat erklärt: Parkfläche beim Oedberg ist ein Schwarzbau

In Sachen Wanderparkplatz ging der Freistaat deshalb nun einen anderen Weg. Der Oberlandesanwalt betonte, dass es sich bei dem Parkplatz, der dort geschaffen wurde, um eine „bauliche Anlage ohne Genehmigung“ handelt. Also ein Schwarzbau. Das Gericht hatte dem nicht viel hinzuzufügen. Es wird in den nächsten Tagen seine Entscheidung fällen.

Im Vorfeld hatten die Prozessbeteiligten übrigens einen Vergleich geschlossen. Demnach darf die Oedberg GmbH bis zu einer Entscheidung über ihre Klage die von ihr gepachtete östliche Fläche teils zum Parken nutzen.