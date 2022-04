Ölbergandacht hat nun die passende Musik - Komposition wird am Gründonnerstag in Gmunder Pfarrkirche uraufgeführt

Von: Gerti Reichl

Zur Ölberg-Inszenierung im Altarraum erklingen am Gründonnerstag erstmals die eigens komponierten Musikstücke. Kirchenmusiker Max Penger hat sie in Auftrag gegeben und einstudiert. © Thomas Plettenberg

Eine lebensgroße Christusfigur kniet am symbolisch dargestellten Ölberg, eine Engelsfigur schwebt vom Himmel herab. Zur Inszenierung in der Gmunder Kirche gibt es jetzt die passende Musik.

Gmund - An den Sonntagen in der Fastenzeit und am Abend des Gründonnerstag erleben Gläubige in der katholischen Gmunder Pfarrkirche St. Ägidius Momente der Besinnung, wie sie in dieser Form nur in ganz wenigen Kirchen in Bayern zu finden sind: Anstelle des Altarbilds kniet eine lebensgroße Christusfigur am symbolisch dargestellten Ölberg. Zu einem bestimmten Moment während der Andacht beugt sie sich dreimal nach vorne, bis am Ende eine Engelsfigur vom Himmel herabschwebt. Hinter den Kulissen wird der Mechanismus mit einer Handkurbel bewegt. Für den früheren und inzwischen verstorbenen Mesner Hans Latein war die Organisation der Ölberginszenierung ein Lebenswerk, inzwischen hat der aktuelle Mesner Antonio Sindaco in Vitus März einen zuverlässigen Helfer gefunden.

Mechanik ist so alt wie das Spiel selbst

Er bedient die Mechanik, die so alt ist wie das Spiel selbst. Sie soll aus dem Jahr 1744 stammen, als die ganz speziellen Ölbergandachten eingeführt wurde. Nach vielen Jahren, in denen die Inszenierung verboten war, wurde sie 1820 wieder eingeführt. Bis heute hält sich diese Form der Andacht, die auch für Kinder und Jugendliche ein spannender Anreiz ist, um die Passionszeit zu erleben.

Kirchenmusiker Max Penger beginnt mit Recherche

Doch welche Musik könnte zum Gmunder Ölberg passen? Diese Frage hat sich auch der im Juni 2020 neu eingestellte Kirchenmusiker Max Penger gestellt, der von Anfang an von den Ölbergandachten begeistert war. „Das Wechselspiel zwischen Texten, Musik und mechanischem Spiel im Hochaltar haben mich unglaublich angesprochen“, sagt er und gesteht, dass er tief ergriffen gewesen sei, als er die Inszenierung zum ersten Mal habe erleben dürfen. Wechselnde Gruppen, darunter der Kirchenchor, sorgten bis dahin noch mit passenden Stücken für die musikalische Untermalung.

Der 58-Jährige machte sich an die Recherche und holte den ehemaligen Gmunder Heimatpfleger Beni Eisenburg zu Hilfe. „Es kam heraus, dass tatsächlich ein Pater aus dem Tegernseer Kloster eine Musik geschrieben hatte“, berichtet Penger. „Aber leider sind die Noten verschollen und unauffindbar.“

Ideensammlung für eine Auftragskomposition

Eine neue Musik musste her, und so begann er mit der Ideensammlung für eine Auftragskomposition. Seinem langjährigen Freund, dem Komponisten und Münchner Musikhochschulprofessor Peter Wittrich erzählte er davon. Der zeigte sich sofort begeistert und versprach, sich ans Werk zu machen.

Pengers Konzept, das die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berücksichtigt, wurde dem Komponisten mit auf den Weg gegeben: Für den Kirchenchor sollten fünf relativ kurze Chorsätze geschrieben werden, die textlich auf den Gründonnerstag und harmonisch ins Tegernseer Tal passen. Obendrein sollten sie gut singbar sein. Diese Chorsätze sollten dann für die Besetzungen zu bearbeiten sein, wie sie in Gmund aktiv sind: der Gmunder Dreigsang, der mit Gertraud Weindl, Rosi Marius und Cäcilie Gössl über viel Routine und große Musikalität verfügt; Lautenspieler Sepp Hornsteiner, der viele Jahre an der Münchner Musikhochschule eine Professur innehatte; das Bläserquartett von Klaus Raßhofer, das auf hohem Niveau musiziert und im Tegernseer Tal bestens bekannt ist; das neu gegründete Klarinettenquartett der Gmunder Dorfmusik, das bereits einige Auftritte hinter sich hat. Und schließlich das 2020 gegründete Wiesseer Orgeltrio mit Thomas Müller (Violine), Johanna Eras (Violoncello) und Max Penger (Orgel) sowie der Kirchenchor.

Uraufführung am Gründonnerstag

Jetzt steht das Werk. Es wird am Gründonnerstag, 14. April, bei der Ölbergandacht um 20.30 Uhr in St. Ägidius uraufgeführt. „Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt“, sagt Penger stolz. Wittrich habe eine „zeitgenössische Musik im Volkston“ komponiert. 30 Stücke stehen nun auf den Notenblättern, bei der Uraufführung werden alle Ensembles mit jeweils zwei Vertonungen die Andacht umrahmen. In unterschiedlichen Besetzungen sollen die Melodien dann ab dem nächsten Jahr bei jeder Ölbergandacht erklingen.

Pfarrer Stephan Fischbacher freut sich darauf und ist schon gespannt: „Die Ölbergandachten in Gmund sind etwas sehr Seltenes und Besonderes. Dass nun die passende Musik erklingt, ist ganz in meinem Sinne, denn damit wird die Besonderheit noch herausgestellt“, sagt Fischbacher. Ein großer finanzieller Aufwand war damit auch nicht verbunden. Dass das Honorar „im mittleren dreistelligen Bereich“ von einem Sponsor und dem Kirchenmusikamt übernommen wurde und der Pfarrei selbst keine Kosten entstanden, leitete Kirchenpfleger Georg von Preysing in die Wege.

Die Uraufführung der Kompositionen für den Gmunder Ölberg findet am Gründonnerstag, 14. April, um 20.30 Uhr in der Gmunder Pfarrkirche St. Ägidius statt.

