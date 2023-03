Ohne Zulassung, aber mit Alkohol unterwegs: Zivilstreife zieht in Gmund Peugeot-Fahrer aus dem Verkehr

Von: Gabi Werner

In Gmund stoppte die Polizei einen Peugeot-Fahrer, der ohne Zulassung unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-Jährige obendrein zu viel getrunken hatte. © Symbolfoto: Archiv

Da hatten die Zivilbeamten einen guten Riecher: In der Nacht zum Samstag zogen sie in Gmund den Fahrer eines Peugeots aus dem Verkehr. Der hatte einiges auf dem Kerbholz.

Gmund – Da kam so einiges zusammen: Eine Zivilstreife der Polizei Bad Wiessee stoppte in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr in Gmund einen Peugeot-Fahrer, der ohne Zulassung und Fahrerlaubnis, dafür aber mit über 0,8 Promille Alkohol im Blut unterwegs war.

Pkw war bereits seit über einem halben Jahr stillgelegt

Nachdem der Polizei der Pkw aus dem Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen) aufgefallen war, ergab eine Überprüfung zunächst, dass der Peugeot eigentlich seit über einem halben Jahr stillgelegt und somit nicht mehr zugelassen ist. Bei der folgenden Kontrolle auf der B 472 im Bereich des Soldatenfriedhofs stellten die Beamten zudem fest, dass der 38-jährige wohnsitzlose Fahrer nicht nur ohne Zulassung unterwegs war. Laut Polizeibericht schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Ein Test ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Mann muss Weiterfahrt mit dem Taxi antreten

Doch damit nicht genug: Der Mann konnte zwar einen Führerschein vorweisen, ein Blick in den Polizeicomputer offenbarte aber, dass gegen den 38-Jährigen ein Fahrverbot besteht. Laut Polizei musste der Mann eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Ihn erwarten außerdem mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Alkohol am Steuer und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. „Die Weiterfahrt trat er mit einem Taxi an“, heißt es im Polizeibericht.

