Grüne im Landkreis richten Forderung an Bundesvorsitzende Ricarda Lang: „Oligarchen-Sanktionen umsetzen!“

Treffen in Gmund: Ricarda Lang und Thomas Tomaschek. © privat

Die Grünen im Landkreis bitten die Bundesvorsitzende Ricarda Lang, sich für eine rechtliche Umsetzung der Sanktionen gegen russische Oligarchen einzusetzen.

Gmund - Die Grünen im Landkreis haben die Bundesvorsitzende Ricarda Lang dazu aufgerufen, sich für eine rechtliche Umsetzung der Sanktionen gegen russische Oligarchen einzusetzen. „Der Staat muss die Geflechte aus Scheinfirmen im Ausland, zwischengeschalteten Strohmännern und Verschleierungen aufdecken und endlich durchgreifen, um Vermögenswerte nicht nur einfrieren, sondern auch verwerten zu können“, sagte Thomas Tomaschek, Kreisfraktionssprecher, Rottacher Gemeinderat und Vorsitzender der Grünen im Tegernseer Tal, bei einer Begegnung mit Lang am Rande des Ludwig-Erhard-Gipfels in Gmund.Laut einer Pressemitteilung versprach die Bundesvorsitzende, den Vorschlag mit Wirtschaftsminister Robert Habeck zu besprechen.

Einstündiger Gedankenaustausch

Bei dem rund einstündigen Gedankenaustausch, an dem mehrere Grünen-Vertreter aus dem Landkreis teilnahmen, ging es auch um die Abhängigkeit von russischer Energie und Waffenlieferungen an die Ukraine. Eine generelle weltweite Aufrüstung sei prinzipiell unerwünscht, so der Standpunkt der Grünen, aber im Moment leider nötiges Mittel der Wahl.

