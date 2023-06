Papierfabrik Louisenthal: Arbeiter in Maschine eingeklemmt - Schwere Verletzungen

Arbeitsunfall in Gmund

Von Jonas Napiletzki schließen

Bei einem Arbeitsunfall in der Papierfabrik Louisenthal wurde ein Mitarbeiter in eine Maschine eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Nun ermittelt die Kripo.

Gmund - In der Papierfabrik Louisenthal wurde ein Mitarbeiter am heutigen Donnerstagvormittag in einer Maschine eingeklemmt. Nach Informationen des Polizeipräsidums Oberbayern Süd ereignete sich der Arbeitsunfall gegen 10.30 Uhr in einer Packmittelhalle. Der Mitarbeiter sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Agatharied gebracht worden, berichtet ein Polizeisprecher.

Auch Feuerwehr vor Ort

Im Einsatz waren dem Rettungsdienst und der Polizei und die Feuerwehr Gmund. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Miesbach übernommen. Weitere Informationen folgen.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.