Papierfabrik will modernen Eingang bauen

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Soll zeitgemäß gestaltet werden: der Eingangsbereich zur Papierfabrik Louisenthal. © TP

Die Papierfabrik Louisenthal soll ein neues, größeres und moderneres Eingangsgebäude bekommen. Statt dem eingeschossigen Häuschen mit Satteldach soll ein zweigeschossiges Gebäude mit viel Glas und Stahl und eventuell einem Turm entstehen.

Gmund - Bevor Bauamtsleiterin Christine Wild dem Gmunder Bauausschuss die Pläne der Papierfabrik Louisenthal erläuterte, erklärte Vizebürgermeister und Sitzungsleiter Herbert Kozemko (CSU): „Bei dem Antrag geht es um eine Modernisierung. Hier soll ein zeitgemäßes Eingangsgebäude mit Pforte entstehen, die den künftigen Anforderungen entspricht.“ Nachdem 2021 eine neue größere Brücke über die Mangfall gebaut wurde, soll nun auch der neue Glasbau ein Stück an diese heranrutschen. Gleichzeitig sollen zwei neue Füßgängerbrücken – eine über die Mangfall, eine über den Mangfallkanal – entstehen. Dafür soll das alte Bestandshäuschen abgebrochen werden. Das neue Gebäude sei dreigeteilt, meinte Wild: „Vorne der Glasbau mit einer Höhe von 4,60 Metern, hinten der Teil mit einer Höhe von 7,47 Metern und daran angeschlossen der Turm mit Treppenhaus.“

Gerade von diesem zeigten sich die Gemeinderäte wenig begeistert. Man hatte schon in der Vorbesprechung darum gebeten, dessen Notwendigkeit zu überprüfen. Nun konnte die Bauamtsleiterin berichten, dass der Turm letztlich nur ein gestalterisches Element sei, an dem nicht das Herz des Bauwerbers hänge. „Über die Treppe im Turm käme man auf das extensiv begrünte Flachdach“, meinte Wild. Man könne aber auch so planen, dass dieses über eine Luke vom oberen Geschoss aus erreichbar ist. Hier sollen Toiletten und Umkleiden entstehen. Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder für den modernen Neubau - allerding ohne den Turm.

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.