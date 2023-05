Patronatstag der Gebirgsschützen in Gmund bei Bilderbuchwetter

Von: Alexandra Korimorth

Traumkulisse beim Festgottesdienst auf der grünen Wiese bei Kaltenbrunn. Rund 4000 Gebirgsschützen feierten ihren Patronatstag – und das 400-jährige Bestehen der Gmunder Kompanie. © Thomas Plettenberg

Einen Bilderbuchtag erlebten rund 4000 Gebirgsschützen und zig Tausend Zuschauer am Sonntag in Gmund. Der Patronatstag und das Jubiläum der Gmunder Kompanie gerieten bei herrlichem Sonnenschein zum Fest für Brauchtum und Tradition.

Gmund – Von überall her strömten am Sonntagmorgen über 4000 Gebirgsschützen, Marketenderinnen und Spielleute zum Gmunder Volksfestplatz, um sich zum Kirchenzug zu formieren. Mit ihnen rüsteten sich Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Herzog Max in Bayern und Herzogin Anna in Bayern mit Familie, Landrat Olaf von Löwis und viele andere Vertreter der Politik für den Marsch in Richtung Kaltenbrunner Festwiese. Es war beeindruckend, wie sich die Kompanien mit den Spielmannszügen und den Kutschen mit den Ehrengästen zu einem eineinhalb Kilometer langen Zug präzise zusammenfügten.

Gottesdient auf der grünen Wiese

Die Kompanien fanden ihren Platz auf der zur Kaltenbrunner Allee ansteigenden Wiese, in deren Mitte der kuppel- und kronenförmige Altar errichtet war. Landeshauptmann Martin Haberfelder konnte auch befreundete Kompanien aus Tirol, Südtirol und Welsch-Tirol begrüßen. Sein besonderer Dank galt der Kompanie Gmund, die zu ihrem 400-jährigen Bestehen den Patronatstag ausrichtete. Auf der Beständigkeit der Gebirgsschützen ruhe der Freistaat Bayern, erklärte Haberfelder selbstbewusst. Gmunds Bürgermeister Alfons Besel, als Gebirgsschütze in Montur, pries die feste Wertegrundlage, die sich mit den Schützen durch die 400 Jahre Geschichte zöge: „Gelebte Tradition ist immer eine Richtschnur für die Zukunft.“ Die Gebirgsschützen seien zukunftsweisend, nicht rückwärtsgewandt. „Die Gebirgsschützen sind Brückenbauer in Europa und treten für die demokratische Grundordnung ein.“

Kritik an den Waffengesetzen

Den Gottesdienst zelebrierte Weihbischof Wolfgang Bischof mit Pfarrer Stephan Fischbacher. Es sei Auftrag der Schützen, sich für Frieden und Miteinander einzusetzen, erinnerte der Weihbischof. Die Grußworte der Kompanien aus Tirol, Südtirol und Welschtirol waren ein Plädoyer für die Identität und Lebensweise im Alpenraum, getragen von Glaube, Heimatverbundenheit, Gemeinsamkeit Treue und Tracht. Kritik gab’s an den neuen Waffengesetzen, die ein Überschreiten der Landesgrenzen auch mit den historischen Waffen der Schützen nicht erlauben.

Ministerpräsident Söder über „Bavarian Army“

Ministerpräsident Söder pries den „Bilderbuchtag mit so viel Ehrenamt, Tradition, Brauchtum und Herzensliebe“ und Bayern als den schönsten Fleck der Welt. Es gelte, die bayerische Lebensart zu verteidigen und zu erhalten. Bei hohen Staatsbesuchen erkläre er die Gebirgsschützen immer als „our Bavarian Army“, berichtete Söder. Die Ehrenformationen prägten das Bild nicht nur von Bayern, sondern von Deutschland in der Welt.

„Das Bild stößt nicht überall auf Zustimmung“, gab der Landesvater zu. Aus seiner Sicht sei es aber ein „Imagegewinn für Deutschland“. Die Gebirgsschützen stünden für das Bekenntnis zu Brauchtum, Tradition und Gemeinschaft. „Und wir von der Bayerischen Staatsregierung stehen zu Euch“, versicherte Söder. Er versprach Unterstützung für das Archiv, das die Gebirgsschützen aufbauen möchten. Und weiter: „Wir stehen zum Glauben. Während woanders Kreuze abgehängt werden, bleiben wir dabei.“ Er wünsche ein fröhliches Feiern, so Söder, ohne „zwangsvegane Ernährung“.

Feiern im 100 Meter langen Festzelt

Bevor die Festgemeinschaft sich wieder in Formation auf den Rückweg in Richtung Festzelt begab, betonte auch Max Gröbl, Hauptmann der Gmunder Gebirgschützen. dass die Schützen sich für die Stabilität der demokratischen und christlich geprägten Grundordnung starkmachen. „Heute ist es noch notwendiger, die Werte zu verteidigen, damit Frieden und Freiheit im Schutz der Patrona Bavariae erhalten bleiben.“ Unter anderem zum bayerischen Defiliermarsch und mit gesenkten Fahnen und Waffen marschierten die Schützen vorbei an der Ehrentribüne über die Seeuferanlage zum Feiern ins 100 Meter lange Festzelt.