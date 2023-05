Patronatstag der Gebirgsschützen 2023 in Gmund: Gerüstet fürs große Fest 

Festprogramm von 5. bis 7. Mai

Von Alexandra Korimorth schließen

Rund 4000 Gebirgsschützen und noch einmal so viele Besucher werden am kommenden Wochenende zum Patronatstag der bayerischen Gebirgsschützen in Gmund erwartet. Die Gastgeber sind vorbereitet.

Gmund – Seit zwei Jahren bereitet die Gebirgsschützen-Kompanie Gmund den Patronatstag vor. Jetzt in der Endphase fügt das Organisationsteam um Hauptmann Max Gröbl alles zusammen: 4000 Schützen aus ganz Bayern sollen am kommenden Wochenende mit mindestens noch einmal so vielen Gästen – darunter der Ministerpräsident – groß feiern.

Seit die Gmunder Gebirgsschützen-Kompanie bei der Bundesgeneralversammlung 2021 den Zuschlag für den Patronatstag 2023 erhalten hat, sind Max Gröbl und seine Hauptmannschaft am Organisieren. Die Gmunder hatten sich mit einem Konzept beworben, das den höchsten Feiertag der Gebirgsschützen und die Feier zum 400-jährigen Bestehen der Kompanie verbindet. Unter anderem sind Gottesdienste, Umzüge, Zapfenstreich, eine Chronik und ein Festprogramm geplant. Fünf Teams kümmern sich um die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Festzelt und -zeichen, Gottesdienst und Kirchenzug, Verkehrsregelung und Musikprogramm mit Zapfenstreich. Es wurden Anträge gestellt, Genehmigungen eingeholt, Einladungen verschickt, umfangreiche Verkehrs- und Sicherheitskonzepte sowie Ablaufpläne erstellt.

Für die Festtage von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Mai, holten sich die Gebirgsschützen handfeste Unterstützung. „Wir sind so froh und dankbar, dass wir die Ortsvereine dazugewinnen konnten“, sagt Gröbl. „Etwa 300 Helfer unterstützen uns ehrenamtlich.“ Die Trachtler und Veteranen, die Sportfreunde und die Landjugend, beide Feuerwehren und das Rote Kreuz helfen bei Verkehrsregelung, Ordnungsdienst und Shuttle-Service, bei der Essensausgabe im Zelt, am Brotzeitstand und beim Getränkeverteilen beim großen Feldgottesdienst oberhalb des Strandbads Kaltenbrunn. Auch beim Auf- und Abbau von Zelt und Sitzgelegenheiten, beim Bau der Ehrentribüne und des Altars, an dem Weihbischof Wolfgang Bischof die Messe zelebrieren wird, hält ganz Gmund zusammen. Fuhrleute aus dem ganzen Tal kutschieren die Ehrengäste in acht Wagen: Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und eventuell Innenminister Joachim Herrmann sowie die Geistlichkeit. „So ein Fest in dieser Größe funktioniert nur mit Ehrenamtlichen, sonst wären die Kosten viel zu hoch“, weiß Gröbl und dankt auch der Gemeinde Gmund, die den Verein finanziell unterstützte.

Lesen Sie auch: Stiftung greift Gmunder Gebirgsschützenkompanie unter die Arme

Die Haupteinnahmen sollen über den Verkauf der Festzeichen generiert werden. Fünf Euro soll es kosten und so hochwertig und schön gestaltet sein, dass es nicht nur Gebirgsschützen und Sammler, sondern auch alle anderen Gäste begeistern soll.

Bei der ganzen Vorbereitung des Patronatstags über 24 Monate sei die größte Herausforderung gewesen, einen Festwirt zu finden, der es im Kreuz hat, neben den 4000 teilnehmenden Gebirgsschützen noch Tausende weitere Festgäste zu bewirten. Die Wahl fiel auf die Festwirtsfamilie Fahrenschon. „Da können wir im Sinne eines positiven Kosten-Nutzen-Effekts die Synergien mit dem Gmunder Volksfest nutzen“, erklärt Gröbl. Wenn die Fahrgeschäfte des Volksfests, das am Montag endete, abgebaut sind, wird das Festzelt am Mittwoch auf insgesamt 100 Meter verlängert. Falls es regnen sollte, könnte auch der Festgottesdienst dorthin ausweichen. Bei schönem Wetter soll indes auch draußen gefeiert werden.

In der Halle des Viehzuchtverbands, die sonst vom Bauhof der Gemeinde und den Ortsvereinen zur Geräte-Lagerung genutzt wird, findet als Zusatzveranstaltung vorab ein Bayerischer Abend mit Blasmusik statt. „Wir möchten möglichst viele Zuschauer aus Nah und Fern an unserem Fest und unserer Kultur teilhaben lassen“, erklärt Max Gröbl, nicht zuletzt mit Blick auf den großen Bayerischen Zapfenstreich, die höchste Form der militärischen Ehrung, den man so und live sein Lebtag nicht oft zu Gesicht und Gehör bekomme. Der Patronatstag 2023 in Gmund wird eine ganz besondere Festlichkeit.

Das Programm

Freitag, 5. Mai 2023: 19 Uhr: Bayerischer Abend mit der Musikgruppe Hamkoan Nam in der Viehhalle neben dem Festzelt auf dem Gmunder Volkfestplatz. Eintritt frei.

Samstag, 6. Mai 2023: ab 17 Uhr: Festzeltbetrieb am Volksfestplatz; circa 20 Uhr: Aufstellung und Abmarsch zur Totenehrung an der Pestkapelle; 21 Uhr: Großer Bayerischer Zapfenstreich im Schulhof der Grundschule Gmund

Sonntag, 7. Mai 2023: ab 7.45 Uhr: Weißwurst-Frühschoppen im Festzelt; ab 8 Uhr: Eintreffen der Kompanien; ab 8.30 Uhr: Aufstellung zum Kirchenzug (vom Volksfestplatz über die Tegernseer und Wiesseer Straße bis „Zum Seeblick“); 10.15 Uhr: Festlicher Feldgottesdienst an der Kaltenbrunner Wiese; circa 12 Uhr: Festzug durch den Ort zum Seeglas-Kreisel und über die Seepromenade zum Festzelt am Volksfestplatz. Anschließend Mittagessen und Unterhaltung mit der Gebirgsschützenkapelle Waakirchen und den Gmunder Dorfmusikanten.