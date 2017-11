Platten statt Putz?! Gmunder Gemeinderat passt Ettenreich-Fassade nicht 

Während das Wohn- und Geschäftshaus am nördlichen Ortseingang von Dürnbach allmählich aus dem Boden wächst, befasste sich der Gmunder Gemeinderat mit der geplanten Fassadengestaltung. Diese entspricht teilweise nicht der Gestaltungssatzung.

Auch Dach passt eigentlich nicht ganz

von Gerti Reichl schließen

Platten statt Putz an der Fassade der Firma Ettenreich - und auch noch prominent am Ortseingang - ein Novum in Gmund und Widerspruch zur Satzung. Das lässt die Gmunder Gemeinderäte grübeln.