Italienischer Ausweis, albanischer Führerschein: Mann aus Kosovo fälscht Papiere

Von „Totalfälschungen“ spricht die Polizei. Gleich mehrere unechte Dokumente hatte ein Mann (37) aus dem Kosovo bei sich, als er in Gmund kontrolliert wurde.

Gmund - Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee berichtet, hielten die Beamten am Mittwoch, 30. Oktober, gegen 17 Uhr den Fahrer eines Pkw und seine drei Begleiter im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Als sie die Dokumente des Mannes am Steuer überprüften, legte der 37-Jährige einen italienischen Personalausweis und einen albanischen Führerschein vor. Beide Papiere stellte sich als gefälscht heraus. Tatsächlich nämlich stammt der Mann aus dem Kosovo.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung, illegalen Aufenthalts und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

sg