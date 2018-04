Wilde Verfolgungsjagd: Amerikaner rast im Turbo-Porsche mit 160 km/h nach Gmund

Mit einer Rennstrecke verwechselte am Karfreitag ein Porsche-Fahrer (46) aus Amerika die Staatsstraße zwischen Hausham und Gmund. Pech für ihn, dass er bei seiner Fahrt von einer Zivilstreife gefilmt wurde.

Gmund - Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, war der 46-Jährige aus Daytona Beach (Florida) mit seinem 911er Turbo auf der Staatsstraße in Richtung Tegernseer Tal unterwegs. Dabei brachte es der Porsche-Fahrer bei erlaubten 80 Stundenkilometern auf bis zu 160 Sachen. Zudem überholte er im ausgewiesenen Überholverbot.

Die Zivilstreife der Autobahnpolizei verfolgte den Mann und zeichnete seine Fahrt zudem auf Video auf. Auf sein Fahrverhalten angesprochen, gab der Amerikaner laut Pressebericht zu, dass er dafür in den Staaten in Haft gehen würde. „Bei uns kam er mit einer Sicherheitsleistung davon“, so die Polizei.

gab

Rubriklistenbild: © Toby_Parsons / pixabay