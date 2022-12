Porsche-Fahrerin aus Schliersee bedroht: Unbekannter kratzt das Wort „tot“ in Autolack

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Polizei Bad Wiessee sucht Zeugen, nachdem auf dem Penny-Parkplatz in Dürnbach ein Porsche zerkratzt wurde (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa

Ein Unbekannter hat den Porsche einer Schlierseerin zerkratzt - und bedroht offenbar die Fahrerin. Polizisten aus Bad Wiessee suchen nun Zeugen der Tat.

Dürnbach - Der Penny-Supermarkt hatte geschlossen, als eine Schlierseerin ihren schwarzen Porsche auf dem Parkplatz in Dürnbach abgestellt hat. Zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr am Sonntag, 4. Dezember, muss der Täter dann zugeschlagen haben, berichtet ein Sprecher der Polizei Bad Wiessee. Rundherum sei der Wagen an nahezu jedem Fahrzeugteil zerkratzt worden. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Und: „Die Geschädigte wurde mit dem Wort ,Tot‘ als Motiv der Kratzer bedroht.“

Polizei sucht Zeugen

Die Schlierseerin sei darüber verwundert gewesen, sagt der Polizei-Sprecher. Es gebe keinerlei Hinweise auf Täter, die ein persönliches Motiv haben könnten. Auch sonst gab es keine weiteren Drohungen gegen die Frau.

In der Folge ermittelt die Polizei wegen zwei Straftatbeständen gegen Unbekannt: Sachbeschädigung und Bedrohung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat abgeben können, sollen sich bei der Polizei Bad Wiessee unter Telefon 0 80 22 / 9 87 80 melden.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.