Protest gegen Sparkurs: Großteil der Arztpraxen im Landkreis Miesbach hat sich beteiligt

Von: Sebastian Grauvogl

Ein Zeichen gegen den geplanten Sparkurs der Politik haben Ärzte und Psychotherapeuten gesetzt. Ein Großteil der Praxen im Landkreis Miesbach hat sich an der Aktion beteiligt.

Landkreis – Von einem Streik möchte Dr. Thomas Straßmüller nicht sprechen. Zumindest nicht von einem, der mit Arbeitsniederlegungen wie beispielsweise von Lokführern oder Piloten vergleichbar gewesen wäre. Die zwei Stunden, in denen die Ärzte und Psychotherapeuten am Montagmorgen nicht für Patienten erreichbar waren, hätten niemandem wehgetan, ist der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands überzeugt. Das sei auch nicht das Ziel der von der Kassenärztlicher Vereinigung Bayerns (KVB) und der ärztlichen und psychotherapeutischen Berufsverbände organisierten Aktion gewesen. Vielmehr habe man ein Signal an die Politik aussenden wollen, dass das laut einer Pressemitteilung der KVB von Bund und Krankenkassen ausgerufene „Spardiktat“ in einem „Kahlschlag der Versorgung“ münden könnte.

Großteil der Arztpraxen im Landkreis Miesbach mit dabei

Wie Straßmüller in einem stichprobenartigen Rundruf unter seinen Kollegen am Montagmittag eruiert hat, habe sich wohl ein Großteil der Praxen im Landkreis an der Aktion beteiligt. Die Zeit zwischen 8 und 10 Uhr hätten die Ärzte für die Teilnahme an einer laut Straßmüller „guten und interessanten“ Informationsveranstaltung der genannten Berufsverbände und der KVB genutzt. Wie berichtet, wehren sich die Ärzte gleich gegen mehrere Pläne der Politik: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Neupatientenregelung, die eine Honorierung für ein Mehrangebot an Terminen und Leistungen beinhaltet, wieder rückgängig machen. Ferner kritisieren die Ärzte die drohende Nullrunde bei den Honorarsteigerungen sowie die nach wie vor fehlenden Corona-Prämien für die medizinischen Fachangestellten im ambulanten Bereich.

„Wir müssen dem auch bei uns drohendem Nachwuchsmangel bei den Hausärzten auf dem Land entgegenwirken, anstatt ihn weiter zu befeuern“, betont Straßmüller. Auch wenn die Ärzte sehr verantwortungsvoll protestieren würden, hoffe er nicht, „dass die Politik diese Gutmütigkeit ausnutzt“.

