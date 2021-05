Bauarbeiten auf Höhe Buchbergweg am Laufen

Auf ein Neues heißt es auf der B 307 zwischen Gmund und Tegernsee: Nachdem Querungshilfe Nummer eins auf Höhe der Ringsstraße so gut wie geschafft ist, packen Bauarbeiter im Auftrag der Gemeinde jetzt bei der Querungshilfe Nummer zwei auf Höhe des Buchbergwegs an.

Gmund - „Die Querungshilfe mit Mittelinsel wird größtenteils so wie an der Ringstraße gebaut“, erklärt Josef Harraßer vom Bauamt der Gemeinde.

Dass der erste Überweg eine Woche länger gedauert hat als geplant, begründet Harraßer mit unvorhergesehenen Problemen mit dem Untergrund. „Er war nicht ausreichend standhaft, und so musste der dortige Seeton bis etwa 1,40 Meter unter der Fahrbahnoberkante ausgetauscht werden.“ Wegen der winterlichen Witterung habe man dann die Asphalttragschichten nicht wie geplant einbauen können.

Neue Querungshilfe zwischen Gmund und Tegernsee: Vier bis fünf Wochen Behinderungen

Diesmal rechnet die Gemeinde damit, dass die Bauarbeiten in vier bis fünf Wochen abgeschlossen sind. Die Asphaltierungsarbeiten, also das Aufbringen der Fein- und Deckschicht bei beiden Querungshilfen, soll in ein oder zwei nächtlichen Vollsperrungen erfolgen, „aber erst, wenn die Brücke über den Moosbach in Moosrain fertiggestellt ist“, so Harraßer. Dies soll laut Staatlichem Bauamt Rosenheim am 9. Juli der Fall sein. Rund 430 000 Euro kostet der Bau der beiden Querungshilfen.

