ADFC hat jetzt auch einen Ableger am Tegernsee

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) soll dabei helfen, das Tegernseer Tal fahrradfreundlicher zu machen. Jetzt wurde eine Regionalgruppe ins Leben gerufen.

Gmund – Richard Westerberger hatte sich vorsorglich schon mal das orange-blaue Club-Shirt angezogen und damit signalisiert: er ist bereit, für eine neue Regionalgruppe Tegernseer Tal des ADFC in die Pedale zu treten. Und so kam es auch: Bei einem Treffen von etwa 30 Fahrradfreunden im Tegernseer Hof in Gmund, bekam der 51-jährige Versorgungstechniker seine neue Rolle als Sprecher zugewiesen – allerdings vorerst kommissarisch: Denn erst bei der turnusgemäßen Mitgliederversammlung des ADFC im nächsten Januar kann Westerberger offiziell ins Amt gehievt werden.

Schon bei einer Versammlung Ende Juli waren die Weichen gestellt worden. Dorit Guttenberg vom Arbeitskreis Verkehr der Bürgerbewegung Agmunda, hatte die Gründung des ADFC-Ablegers initiiert, um damit die Gmunder Bemühungen für mehr Fahrradfreundlichkeit weiter in Fahrt zu bringen. Überhaupt hat die nördlichste Talgemeinde eine Vorreiterrolle und ist als vorläufiges Mitglied in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern aufgenommen.

+ ADFC-Kreisvorsitzender Hartmut Romanski und Richard Westerberger, Sprecher der Regionalgruppe Tegernseer Tal. © privat Angesichts zunehmenden Autoverkehrs einerseits und einer zugleich immer größer werdenden Schar an begeisterten Radfahrern andererseits, ist der Ausbau von Infrastruktur für Radler ein Top-Thema. In Bad Wiessee fordern Gemeinderäte fraktionsübergreifend, es den Gmundern gleichzutun, und auch in Rottach-Egern regte FWG-Gemeinderat Georg Höß an, nach Vorbild der Gmunder aktiv zu werden.

Bei der Versammlung machte Dorit Guttenberg klar, dass es ein „langer Kampf“ sein dürfte, bis Maßnahmen umgesetzt werden. Es gebe einfach zu viele Konflikte im Verkehr, und der Platz, den sich Radler und Autofahrer teilen, werde nicht mehr. Zudem sei die Gesellschaft nicht mehr so rücksichtsvoll und empathisch. Vom ADFC erhoffe sie sich Knowhow und Unterstützung. „Wir tun unser Möglichstes“, versprach ADFC-Kreisvorsitzender Hartmut Romanski, der auch Fuß- und Radwegebeauftragter der Marktgemeinde Holzkirchen ist. Er war mit weiteren Vorstandskollegen nach Gmund gekommen, um die Gründung der zweiten ADFC-Gruppe im Landkreis (neben Holzkirchen) zu unterstützen. „Es ist gut, loszulegen und nicht bis zur Mitgliederversammlung im Januar zu warten“, betonte der Vorsitzende. „Schließlich wollen wir, dass sich schnell was tut.“

Um möglichst großen Einfluss auf die Gemeinden zu haben, wurde neben Richard Westerberger als Sprecher und zugleich Vertreter für Gmund, für jede Talgemeinde ein Ortsbeauftragter benannt: Thomas Mandl für Tegernsee, Georg Höß für Rottach-Egern, Markus Wrba für Kreuth und Bernd Kuntze-Fechner für Bad Wiessee.

Förderung des Radverkehrs und ein besseres Miteinander der Verkehrsträger, bei diesem Ziel will der ADFC, der heuer im Landkreis sein 25-jähriges Bestehen feiert, die Regionalgruppe unterstützen. Richard Westerberger hofft, dass möglichst viele Fahrradfreunde aktiv werden, er will mindestens einmal monatlich einen Stammtisch einrichten, um gemeinsam Problemstellen zu erkunden und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Zur Debatte steht auch ein „Radl-Sonntag“, bei dem sich möglichst viele Talbürger aufs Rad schwingen sollen.

Das Treffen sollte Anstoß sein, dass die Debatte im Tegernseer Tal weitergeht. Zumindest an diesem Abend ging die Rechnung teilweise schon auf: Am Ende überreichte Westerberger einen Fahrradhelm an Romanski, gefüllt mit 17 Aufnahmeanträgen für den ADFC.

