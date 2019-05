Radlfreundliche Gemeinde: Etappenziel erreicht

Gmund hat den Test bestanden: Nach einer Erkundungsfahrt im Dauerregen entschied die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK), Gmund als vorläufiges Mitglied aufzunehmen.

Gmund– „Das ist ein kleiner Meilenstein“, freut sich Gmunds Bürgermeister Alfons Besel über das positive Urteil der Kommission. Sie bestand aus Johannes Ziegler, Radbeauftragter im Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, AGFK-Geschäftsführerin Sarah Guttenberger und Robert Burschik, Vorsitzender des Radfahrerclubs ADFC München. Wie berichtet, hat sich Gmund für eine Mitgliedschaft in der AGFK beworben, um einen starken Partner in Sachen Fahrradfreundlichkeit an der Seite zu haben. Ein Weg, den die Marktgemeinde Holzkirchen schon beschritten hat. Dort war die Kommission im Juli 2018 unterwegs und kam ebenfalls zu einem positiven Ergebnis. Offiziell wird Gmund am 22. November als vorläufiges Mitglied der AGFK aufgenommen. Festes Mitglied kann die Gemeinde nach vier Jahren werden – wenn die Hausaufgaben erledigt sind.

Leicht gemacht hat die Kommission es dem Ort nicht. Das hatte Besel auch nicht erwartet – sein Holzkirchner Kollege Olaf von Löwis hatte ihn vorgewarnt: Die Experten sind kritisch. Doch am Ende überzeugte der starke Wille, mit dem die Gemeinde ihr Ziel verfolgt, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu stärken. Beim Besuch der Kommission strampelte sich Besel persönlich über die gesamte Strecke ab. Auf einem einfachen Rad übrigens, während der Großteil der Delegation die Vorteile des E-Bikes genoss. Allesamt in Regenkleidung gehüllt: Es goss in Strömen. „Wir haben gezeigt, dass man auch bei schlechtem Wetter in Gmund mit dem Rad unterwegs sein kann“, meint Besel.

Vom Startpunkt Rathaus ging es über den Floriansbrunnen nach Seeglas, zum Oedberg und nach Kaltenbrunn, zum Dürnbacher Dorfzentrum und zum Hoffeld, zur Wiesseer Straße und zum Ludwig-Erhard-Platz. Eine Route mit vielen neuralgischen Punkten. Schon auf der Strecke fiel den Experten einiges ins Auge, was sich ohne großen Aufwand fahrradfreundlicher gestalten ließe. Tipps, die Besel schnell umsetzen will. Dazu kommen Ziele, die mehr Zeit brauchen: komfortable Abstellanlagen an den Bahnhöfen etwa und vor allem weitere Radwege. Es sind auch Gefahrenstellen zu beseitigen, wie etwa die leidige Lücke im Radweg zwischen Dürnbach und Finsterwald. In dieser Sache führe er gerade Gespräche, meint Besel.

Als Ergebnis der Erkundungsfahrt entsteht ein Fahrrad-Managementplan für fünf Jahre, über den der Gemeinderat in einigen Wochen abstimmen wird.

Bereits im März hatte das Gremium ein Konzept zur Optimierung der Infrastruktur für Radfahrer beschlossen, das der Arbeitskreis Verkehr der Bürgerbewegung Agmunda unter der Regie von Dorit Guttenberg entwickelt hat. Das Engagement der Agmunda und das offene Ohr des Gemeinderats für deren Vorschläge bewertete die Kommission als überaus positiv. Auch die Aktion „autofreier Sonntag“, mit der Gmund im April von sich reden gemacht hatte, kam bei der Kommission gut an.

Punkten konnte die Gemeinde auch mit ins Auge gefassten Maßnahmen wie die auf Radfahrer ausgerichtete Umgestaltung des Bahnhofs in Gmund oder die Beteiligung an einem Radweg von Holzkirchen bis Gmund.

Das Siegel „fahrradfreundliche Gemeinde“ strebt Besel nicht an, um es ans Revers heften zu können. „Damit ist ein politisches Ziel formuliert“, meint er. 1000 Euro kostet die Mitgliedschaft in der AGFK pro Jahr, aber dafür bekommt die Gemeinde viel Unterstützung auf allen Ebenen, wie Besel erklärt: „Wir haben das gesamte Know-how zur Verfügung.“