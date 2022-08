Raiffeisenbank Gmund: Verwahrentgelt abgeschafft

Von: Stephen Hank

Raiffeisenbank Gmund: Verwahrentgelt abgeschafft © dpa

Die Raiffeisenbank Gmund hat den Schritt umgesetzt, den sie bei ihrer Generalversammlung angekündigt hatte: Sie hat das Verwahrentgelt abgeschafft.

Gmund – Sie war seinerzeit die erste Raiffeisenbank überhaupt, die ein Verwahrentgelt verlangte. Von September 2016 an wurde bei der Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee für Beträge von über 100 000 Euro auf Giro- und Tagesgeldkonten ein sogenannter Strafzins in Höhe von 0,4 Prozent fällig. Der ist jetzt abgeschafft. Vorstandsmitglied Klaus Hussy hatte den Schritt bei der Generalversammlung bereits angekündigt.

Man werde die Verwahrgebühren der Kunden anpassen, sobald die EZB die Negativverzinsung zurücknimmt, sagte Hussy laut einer Pressemitteilung während der Generalversammlung im Wiesseer Gasthof zur Post. Das ist inzwischen geschehen. Folglich müssen nun auch Kunden der Gmunder Bank nicht mehr für ihre Geldeinlagen bezahlen. Die Zinsanpassung freut aber auch die Bank selbst: 2021 hatte sie laut Vorstandsmitglied Mirko Gmeineder rund 100 000 Euro an die Zentralbank abgeführt. Da die Bank seit Jahren einen Einlagenüberschuss aufweist, bedeuteten die Kundeneinlagen zuletzt also eine Ergebnisbelastung.

Nach Gmeineders Worten lag die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2021 bei 167 Millionen Euro. Sie hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um elf Millionen Euro erhöht. Der Zuwachs sei im Wesentlichen auf Kundeneinlagen zurückzuführen. Sie stiegen im Geschäftsjahr 2021 um weitere zehn auf 135 Millionen Euro an. Auch bei den Kundenkrediten verzeichnete die Bank eine Steigerung.

Leicht gesunken ist dagegen die Anzahl der Mitglieder. Das, so die Vorstände, spiegle sich auch im Gegenwert der Geschäftsguthaben wider. Mitglied der Bank zu sein, bedeute nicht nur Mitbestimmung, sondern auch viele Vorzüge. Nicht zuletzt dürfen sich Mitglieder im Idealfall über eine Dividende freuen. Die lag 2021 bei drei Prozent und damit deutlich über dem Geld- und Kapitalmarkt. 44 725 Euro schüttete die Genossenschaftsbank an ihre Teilhaber aus.

„Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam.“

Vorstandsmitglied Hussy betonte, wie wichtig es aktuell sei, die Vermögensstruktur breit aufzustellen. Im vergangenen Jahr konnten an Kunden 939 000 Euro an Zinsen und Erträgen aus Zertifikaten ausgezahlt werden. Des Weiteren ging er auf die genossenschaftliche Idee ein: „Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam.“ So fördere die Bank ortsansässige Einrichtungen und Vereine durch Spenden, die hauptsächlich aus dem Gewinnspar-Topf kommen. 2021 gab die Bank 16 000 Euro weiter. Die größten Beträge gingen an die Realschule Tegernseer Tal, den Heimat- und Trachtenverein Bad Wiessee und an die Klinikclowns in Agatharied. Zudem wurden je zwei Himmelsliegen für die fünf Talgemeinden finanziert (wir berichteten).

In der Generalversammlung berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Riedlechner über die Tätigkeit des Aufsichtsrats und gab bekannt, dass dieser den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes geprüft und für in Ordnung befunden habe. Der ehrenamtliche Vorstand Karl Kölbl sowie die Aufsichtsräte Martin Brandl und Franz Erlacher wurden turnusgemäß wiedergewählt. Maximilian Wagner vom Genossenschaftsverband Bayern beglückwünschte die Raiffeisenbank Gmund für das herausragende Ergebnis. Dieses, so Wagner, liege erheblich über dem Verbandsdurchschnitt.