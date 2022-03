Erweiterungsbau der Realschule Tegernseer Tal bezogen - Digitale Tafeln

Von: Christina Jachert-Maier

Die digitale Tafel im neuen Klassenzimmer punktet mit vielen Vorzügen. Darüber freut sich die Klasse 10 B mit Konrektor Reiner Heumann. © Realschule Tegernseer Tal

Die Zeit der Raumnot an der Realschule Tegernseer Tal ist Vergangenheit: Nach den Faschingsferien hat der Abschlussjahrgang den neuen Erweiterungsbau bezogen.

Gmund – Die feierliche Einweihung mit Gästen und Musik muss wegen Corona warten. Ohne viel Aufhebens haben die Zehntklässler den Erweiterungsbau mit fünf Klassenzimmern und zwei Büros nach dem Ende der Faschingsferien bezogen. Zum Abschluss ihrer Realschulzeit sollen sie die neuen Räume genießen und sich dort in Ruhe auf die im Juni beginnenden Abschlussprüfungen vorbereiten können. „Sie hatten es die letzten beiden Jahre wirklich schwer“, sagt Schulleiter Tobias Schreiner. Die Entscheidung, den Zehntklässlern die neuen Räume zu geben, sei nahe gelegen.

Einzug mit leichter Verspätung

Eigentlich hätte der Einzug schon zum Jahreswechsel stattfinden sollen. Doch die Lieferung der digitalen Tafeln hatte sich verzögert. Auch wegen des Auftragsvolumens: Nicht nur die fünf neuen Klassenzimmer, sondern auch alle Klassenzimmer und Fachräume im 2014 eröffneten Schulhaus erhalten digitale Tafeln. Bisher sind sie mit Beamern und Whiteboards ausgestattet. „Nach neun Jahren sind die Beamer auch am Ende ihrer Lebensdauer“, meint Schreiner.

Die digitalen Tafeln punkten im Vergleich mit den Beamer-Modellen mit deutlichen Vorzügen. „Der Hauptvorteil ist die Darstellungsqualität“, erklärt Schreiner. Was die Lehrkraft via Laptop auf den 86-Zoll-Bildschirmen erscheinen lässt, ist so kontrastreich, dass der Raum hell sein darf.

Digitale Tafeln auch fürs Hauptgebäude

Bei den Beamern ist es ein Problem, wenn der Wind um die Schule bläst. Dann nämlich müssen die Außenjalousien hochgezogen sein, damit sie keinen Schaden nehmen. Scheint gerade die Sonne, ist die Darstellung auf den Whiteboards teils schlecht erkennbar. Ein weiterer Vorteil der digitalen Tafeln: Man kann auch ganz einfach mit einem Stift darauf schreiben. Und noch etwas hat das digitale Modell mit der guten alten Kreidetafel gemeinsam: Sie ist geräuschlos, während die Beamer einen Lüfter brauchen, der auch zu hören ist.

Aktuell sind die Beamer nur im Neubau installiert, der Einbau im Hauptgebäude erfolgt in den Sommerferien. Insgesamt ist die Realschule dann mit 45 digitalen Tafeln ausgestattet, jede 3000 Euro teuer. Hinzu kommen die Kosten für Installation und die elektronische Ausstattung der Räume.

Bauzeit ohne Komplikationen

Der auf 2,7 Millionen Euro kalkulierte Erweiterungsbau ist insgesamt zügig realisiert worden. Im November 2020 wurde der erste Spatenstich gesetzt. Die Bauarbeiten hätten den Schulbetrieb kaum belastet, meint Schreiner: „Das ist komplikationslos verlaufen.“ Allerdings sei die zeitliche Beanspruchung der Verantwortlichen an der Schule schon beträchtlich gewesen. Dafür gehört die Raumnot, die der noch jungen Schule zu schaffen gemacht hat, der Vergangenheit an. Schon kurz nach der Eröffnung mussten Fachräume als Klassenzimmer dienen. Üppig ist der Platz aber auch jetzt nicht bemessen. 24 Klassenzimmer stehen für 27 Klassen zur Verfügung. Es handle sich aber nur um eine nominelle Überbelegung, die sich leicht kompensieren lasse, erklärt Schreiner.

Modernes Lüftungskonzept

Schülersprecherin Julia Schmid, selbst in der zehnten Klasse, findet den Neubau sehr gelungen. „Wir haben ordentlich Platz und eine moderne Ausstattung.“ Dazu gehört ein modernes Lüftungskonzept. Dank automatischer Fenster werden die Räume im Sommer nachts durchgelüftet, damit sie tagsüber angenehm kühl sind. Eine dezentrale Lüftungsanlage sorgt auch im Winter immer für frische Luft in den Klassenzimmern. Die verbrauchte Luft wird über einen Wärmetauscher geleitet, sodass die Wärme im Haus bleibt. Auf dem Dach befindet sich eine Solaranlage.

Und: Das Internet läuft jetzt in allen Räumen verlässlich. Während der Ferien wurde im ganzen Schulhaus das WLAN erneuert. In Kürze werde die Schule auch ans Glasfasernetz angeschlossen kündigt Schreiner an: „Damit sind wir für die nächsten Jahre gerüstet.“

