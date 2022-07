Realschule Gmund: Abschied von 115 krisenfesten Absolventen

Von: Alexandra Korimorth

Mit einem bunten Programm und vielen lobenden Worten wurden die Absolventen der Realschule Gmund gestern verabschiedet. © Thomas Plettenberg

115 Absolventen haben an der Realschule Gmund ihre Mittlere Reife trotz Widrigkeiten geschafft. Nun wurden sie offiziell verabschiedet.

Gmund – Viel Grund zum Jubeln hatten gestern die Absolventen der Realschule Tegernseer Tal, als sie ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekamen: 115 junge Frauen und Männer haben ihre Mittlere Reife geschafft – mehr als ein Viertel sogar mit einer Eis vor dem Komma. Ein Erfolg, der unter teils schwierigen Bedingungen zustande kam, wie bei der Entlassfeier deutlich wurde.

Auch wenn die Freude über den Abschluss groß war. Die sonst so mitreißende Sorglosigkeit war bei diesem Jahrgang nicht spürbar. Die Jugendlichen wurden von einigen Widrigkeiten begleitet: der Pandemie mit ihrem Distanzunterricht und einem hohen Krankenstand auch bei den Lehrern, dem Bewusstsein, dass Wohlstand nur noch schwer zu erreichen ist, und schließlich einem Krieg in Europa.

„Da den objektiven Blick auf die Welt zu behalten, ist nicht einfach. Auch nicht, zu entscheiden, was und wem man glauben soll“, meinte Schulleiter Tobias Schreiner. Aber weder eine „Feiern bis zum Abwinken-Reaktion“ noch der fatalistische Glaube, die letzte Generation zu sein, sei angemessen oder vernünftig. Laut dem Rektor seien es vor allem diejenigen, die sich vielfach engagieren und mithelfen, das gesellschaftliche Leben zu gestalten, die Krisen erfolgreich meistern. Ihnen würden sich Türen öffnen, prophezeite Schreiner auch mit Blick auf die Jahrgangsbesten, die sich allesamt in verschieden Bereichen für die Schulfamilie engagiert hätten. „Es ist ein krisenfester Abschlussjahrgang, dem man die Welt in sichere Hänge legen kann.“

Konrektor Stephan Wöhrle beschied den 115 Absolventen, vieles richtig gemacht zu haben. Er riet: „Wenn ihr einmal nicht wisst, ob Ihr auf Euren Kopf oder Euren Bauch hören sollt, dann hört auf Euer Herz. Das liegt in der Mitte und hat immer Recht.“

Gmunds Bürgermeister Alfons Besel erinnerte an einen anderen erfolgreichen Realschüler: Ludwig Erhard und an seine Verheißung vom „Wohlstand für Alle!“. Um den zu erreichen, riet er den Jugendlichen: „Macht es nicht so wie unsere Kirchturmuhr: Bleibt nicht stehen! Macht Euch auf den Weg!“

Jens Zangenfeind, der als stellvertretender Landrat die Grüße und Glückwünsche von Olaf von Löwis übermittelte, war überzeugt: „Wenn Sie etwas gerne machen, werden Sie es gut machen.“

Emotional war die Abschiedsrede der Elternbeiratsvorsitzenden Rita Haimerl, die nach 13 Jahren als Elternbeirätin ihren Hut nahm. Sie mahnte: „Lebenslanges Lernen ist ein Privileg, es ist die Freiheit, seinen Horizont und sein Wissen zu erweitern.“ Zusammen mit Elternbeirat Martin Lindl, der dem Gremium fünf Jahre lang angehörte, verabschiedete Schreiner sie und dankte für ihr Engagement und ihre Identifikation.

Bevor die Klassenleiter ihre jeweiligen Schützlinge verabschiedeten und die Zeugnisse, Blumen und Jahresberichte überreichten, ließ Kilian Huber die Schulzeit aus Sicht der Schüler Revue passieren. Beeindruckend reflektiert und eloquent machte er deutlich, wie sehr die Pandemie die Schule und das Lernern verändert habe und wie sehr im gleichen Maß das Bewusstsein der Schüler gestiegen sei, wie wichtig die Gemeinschaft und der Austausch im Präsenzunterricht ist. Er dankte den Lehrern dafür, wie gut sie mit der Situation des Homeschoolings umgegangen seien. „Davon haben wir profitiert, und es werden alle nachfolgenden Schüler davon profitieren.“

Jahrgangsbeste war Magdalena Kandlinger mit einem Schnitt von 1,08, die zusammen mit Johann Horter und der Schulband für eine fulminante musikalische Umrahmen der Zeugnisverleihung sorgte.

Die Absolventen

Lucas Adlhart, Franziska Allerstorfer, Veronika Andrä, Simon Angler, Louisa Baier, Anna Baumann, Sofia Berghammer, Vitus Birkmüller, Moritz Bock, Simon Czapko, Christoph Deißenböck Vincenzo Di Giulio, Dominik Diel, Vitus Dufter, Franziska Eberharter, Katharina Eberl, Franka Ebert, Lukas Eichler, Verena Eifler, Julia Essl, Amelie Falkenstörfer, Florian Feiertag, Maximilian Feuerreiter, Sophie Fischhaber, Maximilian Freundl, Gideon-Oliver Friedrich, Milou Frischmuth, Julian Geipel, Saskia Geisenhofer, Maximilian Gerold, Pascal Gigerenzer, Maximilian Gigl, Hannes Glonner, Elias Greiner, Anton Gröbl, Luana Grosche, Quirin Gschwendtner, Thomas Gschwendtner, Manuel Hadbavny, Kilian Hagn, Regina Hagn, Lukas Haimerl, Thomas Haslauer, Korbinian Häusler, Paul Hemsing, Sebastian Herein, Lucia Hoffmann, Patrick Holm, Johann Horter, Julie Hörth, Kilian Huber, Lara Janik, Lillian Juse, Maria Kandlinger, Simon Karl, Greta Kausch, Johann Kiening, Sofia Kienzer, Fabian Kindl, Michael Königbauer, Benedikt Kotz, Erik Kovács, Vendel Kovács, Julius Krauß, Preslava Kuzeva, Luna Liebert, Michael Link, Benedikt Marquardt, Anna-Lena Maske, Annabell Mathes, Lilian Mattner, Florian Mehringer, Robert Meier, Marlon Mengeringhausen-Sacher, Sarah Merkl, Lili Mészáros, Leo Niedermaier, Johanna Obermüller, Johannes Obermüller, Ovidiu-Florin Pavalan, Malte Peeters, Maximilian Pfeiffer, Antonio Pfisterer, Johannes Possnin, Julian Possnin, Simon Rackwitz, Marie-Theres Reutner, Laura Ribic, Mia-Carlina Röckel, Titus Rubbel, Anthony Russell, Constantin Schack, Korbinian Scheffler, Valentin Schelle, Elias Schmid, Julia Schmid, Maria Schmotz, Maria Schober, Anian Schurig, Quirin Schweiger, Martin Sixt, Sofia Sollacher, Lennard Specht, Lyah Stöckl, Jonas Strohschneider, Florian Stückler, Verena Taubenberger, Laura Teutloff, Lukas Uhlig, Philipp Uhlig, Leonard Umstätter, Samuel Vasiu, Marinus von Preysing, Stefan Walser, Stefan Winkler