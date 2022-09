Realschule Gmund: Zwei Jahrgänge lernen jetzt mit Tablets

Ein ganz neues Lerngefühl

An der Gmunder Realschule arbeiten zwei Jahrgänge nun hauptsächlich mit Tablets. Zukunftspaten finanzieren das Projekt mit Spenden.

Gmund – Insgesamt 250 Schulen im Freistaat sind diese Woche in das Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ des Bayerischen Kultusministeriums gestartet. Die Realschule Tegernseer Tal ist eine davon. Lehrer und Schüler berichteten am gestrigen Donnerstag von den ersten Erfahrungen – und sie dankten den „Zukunftspaten“, die das Projekt mit insgesamt 16 000 Euro unterstützen.

Realschule Gmund: Zwei Jahrgänge lernen nur noch mit Tablets

Schulleiter Tobias Schreiner, Projektleiter Paul Wimmer und die „Pilotschüler“ Paula, Johanna, Lennox und Mats aus der Klasse 7c begrüßten ihre Gäste standesgemäß in einem der digitalen Klassenzimmer im jüngst eingeweihten und mit moderner Kommunikationstechnik vollgepackten Erweiterungsbau. Hier übergaben auch die Sponsoren Karin Pulch (privat), Anton Lentner von der Hubertus-Altgelt-Stiftung und Hoteldirektor Anton Halbmayr vom Parkhotel Egerner Höfe pro forma ihre Schecks und durften noch einmal die Schulbank drücken. Sie zeigten sich begeistert von dem digitalen „Schulgefühl“, das sie großzügig unterstützt haben.

„Ohne diese Unterstützung wäre das Projekt nicht so nachhaltig, wie wir uns das wünschen“, sagte der Schulleiter. Er fasste die „Digitale Schule der Zukunft“, an deren Umsetzung die Realschule Tegernseer Tal inklusive Elternbeirat und Förderverein bereits seit einem halben Jahr arbeiten, zusammen. Mit den vorhandenen Programmen „Referenzschule für Medienbildung“, „MINT freundliche Schule“ und „Digitale Schule“ inklusive der modernen technischen Ausstattung habe man sich für das neue Förderprogramm empfohlen.

Es sieht vor, dass jeder Schüler ein eigenes Tablet besitzt und dieses als Ersatz für Arbeitshefte und als digitales Schulbuch – also als selbstverständliches Arbeitsmittel – benutzt. Die Schule hat entsprechende Leitlinien entwickelt. Das Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus schuf den rechtlichen Rahmen und fördert die Pilotjahrgänge mit 300 Euro pro Familie, damit die Eltern das neue Material ihrer Kinder finanzieren können.

Um den Familien zusätzlich unter die Arme zu greifen, aber auch um die Weiterführung des Projekts für den nachfolgenden Jahrgang bei vollständiger Elternfinanzierung zu gewährleisten, haben Schule und Förderverein die Möglichkeit der „Zukunftspatenschaft“ geschaffen. Schreiner hofft zwar, dass die Förderung irgendwann einmal ganz über den Staat läuft. Doch das ist Zukunftsmusik. Bis dahin baut er auf Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen, die in die Zukunft der Jugendlichen investieren.

Schreiner zählte etliche gute Gründe auf, warum eigene Geräte, welche die Kinder auch mit nach Hause nehmen können, besser geeignet seien als Geräte, die der Schule gehören und auch dort verbleiben. Er erläuterte zudem, warum man sich in Gmund für iPads entschieden habe und welche Programme und Apps auf den Geräten welche Möglichkeiten bieten.

Insgesamt 280 Tablets wurden in der ersten Schulwoche an die Schüler der siebten und achten Jahrgangsstufe ausgehändigt und auch schon erprobt. Der Grundtenor von Paula, Johanna, Lennox und Mats: „Es ist so cool!“ Das Arbeiten mache mehr Spaß und sie hätten mehr Möglichkeiten, auch wenn das Schreiben noch ungewohnt sei. Die Schultaschen seien nicht mehr so schwer, und schließlich spare man auch Papier. So sprudelte es aus den Schülern heraus.

Mathematik-Lehrer Paul Wimmer dankte den Paten auch noch einmal im Namen der Schule und sagte mit Blick auf die Schulungen der Lehrkräfte und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts: „Es ist wirklich schön, dass an dieser Schule gemeinsam gelernt wird.“ Momentan sei die Lernkurve besonders steil.