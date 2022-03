Realschule Tegernsee: Projekt zum 125. Geburtstag von Ludwig Erhard

Von: Alexandra Korimorth

In der Aula der Realschule waren die Projektarbeiten an Stellwänden präsentiert. Schulleiter Tobias Schreiner (r.) zeigte sich bei der offiziellen Vorstellung stolz über die Qualität der Inhalte und Aufarbeitung. © Thomas Plettenberg

Den 125. Geburtstag von Ludwig Erhard nahm die 10b der Realschule Tegernseer Tal zum Anlass, um sich dem einstigen Bundeskanzler, Wirtschaftsminister und Gmunder zu widmen.

Gmund – Den 125. Geburtstag von Ludwig Erhard nahm die Klasse 10b der Realschule Tegernseer Tal zum Anlass, um sich dem einstigen Bundeskanzler, Wirtschaftsminister und Gmunder Mitbürger aus verschiedenen Perspektiven zu widmen. Bei ihrer Präsentation bekamen die entstandenen Projektarbeiten viel Lob.

Beeindruckt zeigten sich die Gäste, allesamt Erhard-Experten, wie Rechtsanwalt Professor Walter Beck, der der Schule den Impuls zu diesem Projekt gegeben hatte, Gmunds ehemaliger Archiv- und Heimatpfleger, der einigen Schülern mit Rat und Tat zur Seite stand, Bürgermeister Alfons Besel und Verlegerin sowie Ludwig-Erhard-Gipfel-Organisatorin Christiane Götz-Weimer über die an Stellwänden präsentierten Arbeiten. Ob es nun Erhard-Porträts im Pop-Art- oder modernen Air-Brush-Stil waren, Infoflyer, Websiten oder Power-Point-Präsentationen waren, sie machten durchweg einen hochprofessionellen Eindruck.

Während Bürgermeister Besel den demokratischen Rechtsstaat als Voraussetzung für ein funktionierendes Sozialsystem pries und die Schüler einlud, als gesellschaftliche Kraft zusammen, aber auch individuell zu wirken, erinnerte Goetz-Weimer daran, dass sich Ludwig Erhard immer gegen den Ausdruck „Wirtschaftswunder“ verwehrt habe. Hinter sogenannten Wundern stecke stets harte Arbeit. Götz-Weimer freute sich über das Engagement der Realschüler und forderte auf zu überlegen, die Schule Ludwig Erhard Realschule zu nennen – zumal Erhard selbst auch Realschuler gewesen sei.

Das lehnte Schulleiter Tobias Schreiner sehr galant und mit Blick auf die „negativen Erfahrungen“ anderer Schulen im Tegernseer Tal ab: „Der Name ist schon besetzt.“ Der offizielle Name Realschule Tegernseer Tal bringe die Verwurzelung in der Region, mit den Menschen und dem Tal zum Ausdruck.

Stellvertretend für alle Gruppen präsentierten Sarah Merkl und Anna Baumann ihre digitale Arbeit über den Reformer Erhard – mit Biografie und Überblick über die Reformen, bei denen Erhardt mitwirkte. Besonders beeindruckte der (schulinterne Sway-)Blog, in dem die Reformen aus Sicht Erhards beschrieben wurden. Hätte er damals die Möglichkeit gehabt, er hätte sich sicherlich der digitalen und wohl auch sozialen Medien bedient.

Themen von Sozialer Marktwirtschaft bis Wohlstand für alle

Maria Schober, Magdalena Kandlinger und Robert Meier beeindruckten mit ihrer Präsentation „Soziale Marktwirtschaft: gestern-heute-morgen“, die höchst aktuell auf Themen wie Entlastung des Mittelstands, Reform der Erbschaftssteuer, Mietpreisbremse und Mindestlohn einging. „Es gibt Momente, in denen man als Schulleiter einfach nur stolz ist“, verkündete Schreiner und lobte das beeindruckende Niveau, die Schulung der übergreifenden Kompetenzen, die Kreativität und die digitale Präsentation. „Wohlstand für alle“, wie ihn Erhard forderte, sei just das Thema, mit dem Schüler gerade im Tegernseer Tal Schwierigkeiten hätten, sagte Schreiner. „Hier wird die Heimat vereinnahmt von Geld“, erklärte Schreiner und forderte in Richtung Politik und Wirtschaft, sprich Besel und Götz-Weimer: „Lassen Sie die Spaltung der Heimat nicht größer werden, sondern sorgen sie dafür, dass die Idee des ‚Wohlstands für alle’ für Jugendliche eine reele Version bleibt.“

Der Dank des Schulleiters galt auch den Leiterinnen der Fachschaft Geschichte sowie Sozialkunde und Politik, Marina Ederer und Dagmar Simperl, die die Projektarbeit der Klasse 10b begleitet haben.

