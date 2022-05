Realschule Tegernseer Tal bekommt Preis für innovative Ideen in Corona-Zeiten

Strahlende Gesichter: Über die mit 1000 Euro verbundene Auszeichnung freuen sich (v.l.) Ingrid Bauriedel (Personalratsvorsitzende), Julia Schmid (Schülersprecherin), Valentin Schelle (Schülersprecher), Rita Haimerl (Elternbeiratsvorsitzende), Tobias Schreiner (Schulleiter), Helena Sixt (Schülersprecherin) und Stephan Wörle (stellvertretender Schulleiter). © Privat

Ein innovatives Projekt mit kreativen Ansätzen zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen hat die Realschule Tegernseer Tal entwickelt und ist dafür ausgezeichnet worden.

Gmund – Eine Herausforderung, ein gemeinsamer Kraftakt – mit diesen Begriffen beschreiben die Mitglieder der Gmunder Realschulfamilie ihre Erinnerungen an den März 2020, als die Corona-Pandemie den Schulalltag auf den Kopf stellte. Sie dürfen stolz sein. Der Freistaat hat die Realschule Tegernseer Tal für ein „erfolgreiches Vorzeigeprojekt mit innovativen und kreativen Ansätzen zur Bewältigung der Corona-Beeinträchtigungen“ ausgezeichnet. Verbunden ist der Preis mit 1000 Euro.

Prämiert wurde der Ansatz, die Pflege der Beziehungen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, berichtet die Realschule. „Über Nacht wurde seinerzeit ein ,digitales Schulhaus’ aus dem Boden gestampft, in dem alle Schülerinnen und Schüler nicht nur auf Lernmaterialien zugreifen, sondern über Chat und Video eng mit den Lehrkräften und auch untereinander in Kontakt bleiben konnten.“ So seien nicht nur der Unterricht, sondern auch Teile des Schullebens wie Ausstellungen auf der digitalen „Showbühne“ oder in kreativen Wochenaufgaben in den digitalen Raum übertragen worden.

Wichtig war es den Verantwortlichen, auch Anlaufstellen für Schüler zu schaffen, die mit der Situation zu kämpfen hatten. So seien beispielsweise Schulpsychologe, Schulsozialpädagogin und Beratungslehrkraft über den Chat oder eigens eingerichtete Telefonnummern zu erreichen gewesen. „In regelmäßigen Umfragen wurden bei Schülern und Eltern die Zufriedenheit mit der besonderen Situation erfragt und gezielt nachgesteuert, wo es notwendig war.“ Zu der Auszeichnung durch die Regierung habe beigetragen, dass die Lehrkräfte der Realschule ihre Erfahrungen und Konzepte in zahlreichen Fortbildungen regional und bayernweit weitergegeben haben.

Auch Schüler loben Idee

Schulleiter Tobias Schreiner freut sich über den Preis. Er sei aber auch Auftrag, sich immer wieder Herausforderungen der Zeit zu stellen. Im Mittelpunkt solle weiterhin das Bemühen um gute Beziehungen innerhalb der Schulgemeinschaft stehen. Rita Haimerl, Vorsitzende des Elternbeirats, erklärt, den Familien habe es sehr geholfen, dass immer wieder abgefragt worden sei, was gut ist und wo es nicht so rund läuft.

Ein Lob gibt es auch seitens der Schüler. „Wir wussten von vornherein, wie wir in Teams zusammenarbeiten können und wo wir Informationen und Material finden können“, erinnert sich Schülersprecherin Julia Schmid. Lehrer und Schulleitung seien schnell und unkompliziert erreichbar gewesen. Es gab auch einen „Öffentlichen Treffpunkt“, wo Aktionen wie wöchentliche Challenges stattfanden. Auch die Bilanz von Ingrid Bauriedel, Vorsitzende des Personalrats, fällt positiv aus. Der schnelle Aufbau digitaler Klassenzimmer sei eine Herausforderung gewesen. Trotzdem habe die enge Vernetzung gutgetan. „Obwohl auf einmal alle von zuhause aus unterrichten mussten, war man gefühlt doch irgendwie zusammen.“

Wofür das Geld verwendet wird, steht noch nicht fest. Klar ist, dass es der Schulgemeinschaft als Ganzes zugutekommen soll. cmh/mm