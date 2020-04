Lernen daheim: Wer kann Schülern mit Laptops aushelfen?

Der digitale Unterricht geht in eine neue Runde. Dafür will die Realschule Tegernseer Tal gerüstet sein: Damit die Kinder technisch nicht auf der Strecke bleiben, hat der Rektor einen Aufruf gestartet.

Gmund – Abgesehen von den Abschlussklassen dürfen die Schüler wegen der Corona-Pandemie ihre Schulgebäude weiterhin nicht betreten. Auch für einen Großteil der Gmunder Realschüler bedeutet das in den nächsten Wochen: Unterricht am heimischen PC statt im Schulgebäude in Finsterwald. Rektor Tobias Schreiner möchte das gut vorbereitet angehen. „Im Grundsatz machen wir weiter wie vor den Osterferien“, sagt er. „An manchen Dingen haben wir aber noch geschliffen.“

Heißt: Er und sein Kollegium wollen noch mehr Rhythmus und Struktur in den heimischen Schulalltag bringen. Es solle eine Kombination sein aus Arbeitsaufträgen, die die Schüler innerhalb mehrere Tage zu erledigen hätten, und Video-Unterricht. Für Schreiner ist eines ganz wichtig: In dieser ohnehin belastenden Zeit dürfe die Schule „nicht als zusätzlicher Belastungsfaktor in die Familien hineinwirken“.

+ Tobias Schreiner, Leiter der Realschule Tegernseer Tal Dazu gehört es nach Ansicht Schreiners auch, den Schülern bei der technischen Ausstattung unter die Arme zu greifen. Gerade in Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern sowie Eltern, die möglicherweise im Homeoffice arbeiten, sei der Run auf den oft einzigen Familien-Laptop im Haushalt groß. Schreiner hat deshalb einen Aufruf über Facebook gestartet: Wer ein noch funktionsfähiges Notebook oder auch einen Computer mit Bildschirm zuhause hat, den er nicht mehr benötigt, könnte das Gerät betroffenen Kindern und Jugendlichen zum Lernen zur Verfügung stellen.

Vier Laptops habe er bereits angeboten bekommen, berichtet Schreiner. Etwa 25 Familien hätten Bedarf angemeldet. Wer noch ein funktionsfähiges Gerät bereit stellen könnte, wird gebeten, sich mit einer kurzen Beschreibung des PCs per E-Mail bei der Realschule zu melden (info@rs-gmund.de).

Am 27. April werden zunächst die Abschlussklassen an die Realschule zurückkehren, wann es für die übrigen Schüler soweit sein wird, steht in den Sternen.

