Realschulleiter zufrieden: Anmelde-Prozedere ohne „Live-Kontakt“ hat gut geklappt

Viel zu klein ist inzwischen das Realschulgebäude in Gmund. Im kommenden Schuljahr werden hier vier fünfte Klassen starten.

Zahlen in Gmund und Holzkirchen stabil

von Gabi Werner schließen

Christian Masengarb schließen

Anders als gewohnt lief heuer die Anmeldung für die künftigen fünften Klassen an den weiterführenden Schulen ab. Schuld war Corona. An den Realschulen in Gmund und Holzkirchen hat dennoch alles gut geklappt.