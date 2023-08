Rettungsaktion für Ostiner Bikepark-Projekt: Gmunderin initiiert Online-Petition

Von: Gabi Werner

Einen Park mit Pumptrack und Jumplines wollte die Bike Crew am Oedberg verwirklichen. Auf der Zielgeraden wurden die Initiatoren allerdings vom Umweltausschuss des Kreistags ausgebremst. © Archiv Ralf Jirgens

Die Enttäuschung sitzt tief, seit die Pläne für den Bikepark in Ostin gescheitert sind. Nun bekommt das Projekt noch einmal Rückenwind: Die Gmunderin Anja Frank hat eine Online-Petition zur Rettung des Bikeparks gestartet.

Gmund – „Wir brauchen den Sport an der frischen Luft.“ Die Gmunder Unternehmerin Anja Frank ist überzeugt davon, dass ein Bikepark fürs Tegernseer Tal eine super Sache wäre. Als Mutter zweier erwachsener Kinder weiß die 55-Jährige, wie wichtig wohnortnahe Sportmöglichkeiten sind, um den Nachwuchs von Social Media und Bildschirmen wegzulocken. Auch den Standort am Oedberg, den der Umweltausschuss des Kreistags in einer Sitzung im März dieses Jahres für einen Bikepark der geplanten Größenordnung abgelehnt hatte, hält sie für den richtigen. Dort seien ohnehin schon zahlreiche lärmintensive Freizeitanlagen angesiedelt – die zusätzliche Lärmbelastung durch den Bikepark fürs Wild sei für sie daher kein Argument.

Anja Frank hat eine Online-Petition zur Rettung des Bikepark-Projekts in Ostin gestartet. © Thomas Plettenberg

Um die politische Diskussion um das Projekt noch einmal in Gang zu bringen und den Bikepark damit möglicherweise doch noch zu retten, hat Frank eine Online-Petition gestartet und dazu aufgerufen, die Aktion zu unterstützen. Bis zum Freitag hatten bereits 830 Bikepark-Befürworter unterschrieben, 315 Kommentare wurden hinterlassen. Die Pro-Contra-Diskussion hat auf dem Portal (www.openpetition.de) Fahrt aufgenommen.

Ziel der Petition: Bikepark-Projekt soll noch einmal in den Umweltausschuss

Die Sammlung läuft noch bis 11. Oktober. Ziel Franks ist es, bis dahin möglichst viele Unterschriften zusammenzubekommen, um dann mit der Liste an Landrat Olaf von Löwis (CSU) heranzutreten. „Wir wollen das Thema noch einmal in den Umweltausschuss hineinbekommen“, erklärt die 55-Jährige, die selbst in Ostin wohnt und in Gmund gemeinsam mit ihrem Mann das Unternehmen Frank Dental führt.

Projekt soll nachhaltigen und ökologischen Anstrich erhalten

Um Politiker und Naturschützer für sich zu gewinnen, will Anja Frank das Projekt Bikepark um einen „deutlichen Umweltaspekt“ erweitern. Schon länger hegt sie die Idee, in Gmund einen Vier-Jahres-Zeiten-Garten zu initiieren, um Kindern und Jugendlichen das Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen. In dem Garten könnten sie sehen, was zu welcher Jahreszeit auf natürliche Weise wächst, Eltern könnten sich hier die Zeit vertreiben, während der Nachwuchs auf dem Fahrrad sitzt. „Das kann auch ein tolles Tourismus-Konzept sein“, findet Frank. Ihr gehe es darum, das ganze Projekt „nachhaltiger und ökologischer aufzubauen“.

Vor einer möglichen neuen Diskussion im Umweltausschuss würde die Gmunderin gerne alle Beteiligten – Mitglieder der Bike Crew Tegernsee, Vertreter der Naturschutzverbände und des Umweltausschusses – an einem Tisch zusammenbringen, um schon im Vorfeld mögliche „Ausschluss-Kriterien“ für überarbeitete Bikepark-Pläne abzuklopfen.

Ralf Jirgens von der Bike Crew wünscht sich positives Signal der Politik

Dass ein Bikepark in einem kleineren Format – wie es die Mitglieder des Umweltausschusses angeregt hatten – , keinen Sinn macht, hatte die Bike Crew Tegernsee als Initiatorin des Projekts bereits deutlich gemacht. Die Enttäuschung über das Scheitern der Idee sitzt nach wie vor tief. Dennoch freut sich Mitinitiator Ralf Jirgens über die Unterstützung durch die angeleierte Petition. „Jeder Anstoß, der in die Richtung geht, etwas für unsere Kinder im Tegernseer Tal zu schaffen, ist zu begrüßen“, sagt Jirgens auf Nachfrage. Die Bike Crew stehe nach wie vor „Gewehr bei Fuß“ und habe auch weiterhin Ideen im Kopf. Jirgens macht aber auch deutlich, dass er sich vor einem neuerlichen Engagement ein deutliches – positives – Signal von politischer Seite wünsche. Der Landkreis müsse zeigen, dass ihm das Thema Radfahren wichtig sei und er es auch unterstütze. „Wir sind bereits in Vorleistung gegangen und wurden jäh ausgebremst“, sagt Jirgens. Nun sei auch die Politik am Zug.

Zu wenig Freizeitangebote für Familien und Jugendliche im Tal?

Dass im Tegernseer Tal zu wenig Attraktives für Familien und Jugendliche geboten ist, sehen nicht nur Jirgens und Frank so. Auch die Befürworter der Petition argumentieren im Internet größtenteils damit, dass es zu wenig Freizeitangebote für den Nachwuchs gebe. „Die Jugend im Landkreis wird völlig zurückgedrängt durch die überalterte Bevölkerung“, heißt es da unter anderem. Und: Es sei gut, „junge Sportarten regional zu ermöglichen“.

