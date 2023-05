Sanierung der Kirche St. Quirin wird fortgesetzt: Jetzt geht’s an die Innenräume

Arbeiten sind höchst diffizil

Von Alexandra Korimorth schließen

Mit den letzten Arbeiten auf der Freifläche ist die Außensanierung der Filialkirche St. Quirin nun beinahe abgeschlossen. Jetzt soll es mit dem Innenraum und den Kunstwerken weitergehen.

St. Quirin – Die kleine Filialkirche St. Quirin der Pfarrei Tegernsee ist leer geräumt, der Brunnen über – der Legende nach – heilsamen Quelle abgedeckt, der Putz an den Wänden im Sockelbereich abgeschlagen, sodass man das nackte Mauerwerk aus Tuffstein, Bachbummerln und Ziegel sieht. Die Kirchenbänke wurden demontiert und ebenso wie die abgehängten Kunstwerke ins Erzbischöfliche Bau- und Kunstdepot St. Veit verbracht. Dort sollen sie gereinigt, instandgesetzt und gepflegt werden, wenn das Ende der Innenraumsanierung abzusehen ist. Diözesanbaumeister Marinus Kohlhauf und Andreas Hlawaczek als bauleitender Architekt rechnen damit im Sommer 2025. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg.

Innensanierung: Vier Kunstepochen müssen berücksichtigt werden

Denn mit der Innenraumsanierung begibt man sich in nicht weniger als vier Kunstepochen. Die kleine Kirche kann gotische Malerei und Malerei aus der Renaissance vorweisen. Der Hochaltar stammt aus der Zeit des 30-jährigen Kriegs, aus dem Jahre 1638. Die Stuckierung indes aus der Zeit danach, etwa aus dem Jahre 1670, als die Filialkirche barockisiert wurde.

Finanzierung für weitere Sanierung ist gesichert

Das Unterfangen wolle also gut vorbereitet sein, erklären die Experten mit Blick auf die Beprobungen, Testungen und wissenschaftlichen Befunduntersuchungen am historischen Bestand einerseits, die daraufhin zeitliche und finanzielle Fassung der Maßnahmen und ihrer Abfolge andererseits. Alles wurde mit der Pfarrei und Kirchenpfleger Norbert Schußmann sowie dem Landesamt für Denkmalpflege genau abgesprochen. Jetzt kann ausgeschrieben werden. „Die Finanzierung steht und ist gesichert“, berichtet Kohlhauf. Im Erzbischöflichen Ordinariat rechnet man mit einem sechsstelligen Betrag für das Gesamtpaket „Innen“.

Der eindrucksvolle Stuck an Wänden und Decken wird gereinigt

Bei den geplanten Maßnahmen geht es nicht nur um Naheliegendes wie die Ertüchtigung der Elektrik und der Sanitäranlage in der Sakristei, sondern buchstäblich um Fundamentales. Der Bodenbelag im Langhaus und Chorraum soll erneuert werden, die Sockelbereiche gegen die aufsteigende Feuchtigkeit geschützt und neu verputzt, die Raumschalenteile aus den 1960er-Jahren sollen ersetzt werden. Vor allen Dingen aber soll der eindrucksvolle Stuck an den Wänden und der Decke gereinigt werden. Blüten, Blätter, Reben, Ranken, Strahlenkränze, Muschelornamente, die den Heiligen Geist symbolisierende Taube und Engerl wurden diverse Male übermalt, sodass sie von den Farbschichten befreit, wieder an Schärfe und Ausdruck gewinnen sollten. Einzelne Wandgemälde sollen gereinigt und konserviert werden – insbesondere die einzigartigen Fresken unter dem Dach, die aus dem Jahr 1470 stammen.

Fortschritt der Arbeiten hängt auch vom Wetter ab

Das gesamte Vorgehen ist diffizil und nicht zuletzt abhängig vom Wetter, sprich von das alte Gemäuer durchdringenden warmen Temperaturen, bei denen die Materialien in ihrer tradierten und historischen Zusammensetzung richtig aushärten und trocknen. Erfahrungsgemäß rechnen Marinus Kohlhauf und Andreas Hlawaczek damit, dass zwischen November und April die Arbeiten stehen. Zwei Winterpausen sind eingeplant. Sind Putz-, Stuck- und Kirchenmalerarbeiten beendet, wird vor Ort der Hochaltar mit seinen Vergoldungen, dem Tegernseer-Kloster- und dem Abt-Wappen sowie den Gemälden auf der Rückseite restauriert. Ebenso das Original-Fenster aus dem Barock im Obergeschoss.

Figuren und Gemälde werden außer Haus restauriert

Parallel finden in Neumarkt-Sankt Veit unter der Ägide von Kunstreferent Hans Rohrmann die Konservierung und Restaurierung der drei Figuren aus dem Hochaltar, der Gemälde der Seitenaltäre und die der Evangelisten Markus, Johannes, Lukas und Matthäus, die Überarbeitung der Kirchenbänke und des Gestühls aus dem Vorraum statt. „Die Filialkirche St. Quirin ist einer der wichtigsten Orte der Kirche im Tegernseer Tal. Sie ist quasi die Urkirche im Tal“, erklärt Kohlhauf den großen Aufwand, der nun bereits seit 2018 hier betrieben wird. Die Kirche sei ein Juwel, das es zu erhalten und zu bewahren gelte und das den Gläubigen wie der kunst- und kulturaffinen Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden solle.

ak