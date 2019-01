Lkw sorgt für schweren Zusammenstoß zwischen Ostin und Hausham

Der starke Schneefall hat am Donnerstag Morgen für einen Zusammenstoß zweier Pkw zwischen Ostin und Hausham gesorgt. Verursacht hatte den Unfall offenbar ein Lkw. Der wird nun per Zeugen-Aufruf gesucht.

Gmund - Laut Polizei Bad Wiessee ereignete sich der Unfall gegen 6.50 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Hausham und Gmund/Ostin auf Höhe Schuss. Ein 61-jähriger Haushamer befuhr bei heftigem Schneetreiben mit seinem Skoda die Straße in Richtung Gmund. Ihm kam ein Lkw entgegen, der vermutlich zu weit links fuhr. Der Skodafahrer konnte aufgrund des Schnees nicht nach rechts ausweichen, so dass der linke Außenspiegel des Skoda beschädigt wurde.

Daraufhin kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine Schneewand. Durch den Aufprall drehte sich der Skoda. Ein nachfolgender 34-jähriger Schlierseer in seinem Opel fuhr dem quer stehenden Skoda in die rechte Fahrzeugseite und wurde anschließend nach links in die Schneewand geschleudert, wo er stecken blieb.

Beide Pkw mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Gesucht wird nun der Lkw, der seine Fahrt in Richtung Hausham fortsetzte. Eventuell hat er den Anstoß des Spiegels gar nicht bemerkt. Der Lkw-Fahrer oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wiessee unter Telefon 08022/98780 zu melden.

gab