Denkmalgeschütztes „Schneiderhäusl“: Erben planen Abriss - Ausschuss lehnt Voranfrage ab

Von: Gerti Reichl

Verfallen und eingewachsen: Das „Schneiderhäusl“ in Finsterwald, eines der ältesten Gebäude im Tegernseer Tal, ist baufällig und soll zugunsten eines großen Neubaus abgerissen werden. © Thomas Plettenberg

Das als „Schneiderhäusl“ bekannte Gebäude in Finsterwald ist baufällig und steht leer. Jetzt wollen die Erben den alten Bauernhof abreißen und durch ein stattliches Wohnhaus mit Garage ersetzen. Der Bauausschuss lehnte die Voranfrage jetzt ab.

Gmund – Das Gebäude steht kurz vor dem Zerfall. Vom einst schmucken Balkon sind nur noch ein paar Bretter übrig, die Fenster sind mit Holz vernagelt. Gebüsch und Gestrüpp haben das Grundstück erobert. Als zuletzt Johann Koll und seine Lebensgefährtin hier lebten, liefen noch wohlgenährte Hühner umher. Doch nun ist sämtliches Leben erloschen. Dabei zählt das Schneiderhäusl zu den ältesten Gebäuden im ganzen Tegernseer Tal.

Mit einem gewissen Kaspar Roppogn und seiner Frau Margarethe taucht der Hof anno 1657 erstmals urkundlich auf, wie der ehemalige Gmunder Gemeindearchivar Benno Eisenburg und sein Nachfolger Gerhard Seidl in einer Häuserchronik für Finsterwald und Moosrain festgehalten haben. Oft wechselte der Hof an der Gmunder Gemeindegrenze die Besitzer, ehe ihn 1952 die Eheleute Koll übernahmen. Sie übergaben ihn 1980 an ihren Sohn Johann Koll, dem letzten „Schneiderhäusler“.

Die Erben wollen jetzt ein neues Kapitel aufschlagen und reichten bei der Gemeinde einen Antrag auf Vorbescheid zum Abbruch des ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes und Neubau eines Wohnhauses mit Garage ein. Das gegenüber dem Bestand um sieben Meter nach Norden gerückte Gebäude soll 13,30 mal 19,10 Meter groß werden, eine Wandhöhe von sechs Metern und 254 Quadratmeter Grundfläche bekommen. Das bisherige landwirtschaftliche Anwesen verfügte über 53 Quadratmeter Wohnraum, dazu kamen Remise und Stall mit 232 Quadratmetern. „Der Neubau wird um einiges größer“, meinte Bauamtsleiterin Christine Wild, als sie bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses die Anfrage erläuterte.

Weil es sich um Außenbereich handle, seien die Möglichkeiten begrenzt, so Wild. Zwar dürften alte landwirtschaftliche Gebäude grundsätzlich saniert und umgenutzt werden; auch dürften in früheren Ställen Wohnungen entstehen. „Hier soll aber ein Neubau entstehen, und da gelten strenge Regeln.“ Allerdings sei eine Genehmigung möglich, wenn eine Sanierung wegen schlechter Bausubstanz ausgeschlossen ist, der Eigentümer das Anwesen selbst bewohnt hat und die Erben das Gebäude dann selbst nutzen. „Hierzu wurde noch keine Aussage getroffen“, berichtete Wild.

Dass grundsätzlich ein Neubau entstehe, sei nicht das Problem, so Wild. Allerdings erscheine das Gebäude, angesichts kleinerer Gebäude in der Umgebung, insgesamt „arg groß“. Wenn alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen und eingehalten seien, könne sich die Verwaltung eine Zustimmung vorstellen. Allerdings werde auch das Landratsamt noch beteiligt.

Georg Rabl (FWG) sah nicht nur in der südlich geplanten Garage Konfliktpotenzial. Er machte darauf aufmerksam, dass das Gebäude im Überschwemmungsgebiet liege. „Das Wasser ist schon mal durchs Haus gelaufen“, wusste er. Diese Situation müsse berücksichtigt werden. Josef Berghammer (parteilos) fand die Größe strittig und wünschte sich, dass „kein Klotz“ entstehe, sondern ein Neubau, der baulich und von den Ansichten her dem jetzigen Hof gleichsehe.

Dieser Meinung war auch Michael Huber (Grüne), der beim Schneiderhäusl von „einem Stück Kulturgut“ sprach. Ihm wäre es lieber, wenn sich jemand „den Wahnsinn antäte und das Gebäude sanieren würde“. In jedem Fall müssten noch Fragen geklärt werden, „vor allem die, ob der Eigentümer selbst darin wohnen möchte“. Huber empfahl, den Antrag zurückzustellen, was Bauamtsleiterin Wild wegen geltender Fristen nicht für machbar hielt. Barbara von Miller (SPD) war das geplante Gebäude „eindeutig zu groß“, sie kündigte ihre Ablehnung an.

Im Kern konnte sich das Gremium einen Neubau vorstellen. Weil etliche Fragen wie Größe, Gestaltung, Bewohner und Hochwasser aber offen sind, hielt es das komplette Gremium für die beste Lösung, die Anfrage erst einmal abzulehnen.

