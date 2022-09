Schnelles Internet dank Elon Musk

Von: Gerti Reichl

Diese rechteckige Antenne von Starlink versorgt die Familie von Steffi Hafner mit schnellem Internet. Daniel Heuberger hatte sich dafür geworben und den Zuschlag bekommen. „Starlink“ als Übergangslösung © Thomas Plettenberg

Der kleine Weiler Schmerold-Holzschleife hatte bisher das Nachsehen, wenn es um den Glasfaser-Ausbau geht. Jetzt haben Bewohner die Eigeninitiative ergriffen.

Gmund – Als Steffi Hafner (47) vor Kurzem den Bericht las, dass die Gemeinde Gmund mit der Deutschen Telekom GmbH einen Vertrag unterzeichnet hat für den Baustart zur Verlegung von Glasfaser für schnelles Internet im Jahr 2026, da habe sie sich „sehr geärgert“. Mehr noch: „Wir fühlen uns allein gelassen.“ Ihr Vorwurf: Man habe ihre Familie und weitere Wohnhäuser mit etwa 26 Haushalten im Weiler Schmerold-Holzschleife beim Netzausbau „einfach vergessen“.

Während Corona-Pandemie 5000 Euro investiert

Schon im Mai 2020 hatte Familie Hafner deutschlandweit für Aufsehen in den Medien gesorgt. Die Corona-Pandemie hatte gerade Schüler ins Homeschooling und viele Mitarbeiter von Firmen und Büros ins Homeoffice gezwungen. Eine nervenaufreibende Zeit für Steffi Hafner und ihre Buben Quirin und Vitus, jetzt 14 und 15 Jahre. Damit die beiden Kinder dem Schulunterricht folgen konnten, musste Hafner nicht nur zwischen dem Wohnort und dem Betrieb ihres Mannes in Dürnbach hin- und herfahren, um das nötige Material vom dortigen Computer auf USB-Sticks zu ziehen. 5000 Euro musste sie investieren – in einen zweiten Laptop, einen Drucker und vor allem in einen Verstärker, um dem extrem schwachen Internetanschluss irgendwie zu trotzen.

„Man hat uns bisher nie bei der Erschließung berücksichtigt“, bedauert Hafner auch jetzt wieder und vermutet dahinter mehrere Gründe. Zum einen liege es wohl an der Miesbacher Telefon-Vorwahl an ihrem Wohnort, der ortsrechtlich zu Gmund gehört. Zum anderen gehe sie davon aus, dass die Erschließung der Häuser in Schmerold-Holzschleife für die Telekom unrentabel sei. Dass sie beim erneuten Glasfaser-Projekt wieder nicht dabei ist, darüber habe sie sich „fürchterlich aufgeregt“, sagt Hafner.

Glasfasernetz der Telekom soll ab 2027 stehen

Ab 2027 sollen rund 2300 Haushalte mit einem neuen leistungsstarken Netz versorgt sein, das Arbeiten und Lernen von zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig ermöglichen wird. 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) sollen beim Herunterladen, 200 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) beim Hochladen erreicht werden.

Auf Nachfrage, warum im Bereich von Familie Hafner kein Glasfaser-Ausbau möglich ist, reagiert die Telekom recht allgemein: „Der Ausbau in Gmund ist ein eigenwirtschaftlicher Ausbau. Hier schauen wir darauf, was wirtschaftlich ist“, teilt Unternehmenssprecherin Lena Raschke mit. Die Situation in Schmerold-Holzschleife sei bekannt, heißt es nur.

Gemeinde steigt in Förderverfahren ein

Eine Nachfrage bei der Gemeinde Gmund offenbart das Problem und die doch sehr komplexe Situation. Weil die Gemeinde bereits vorhabe, die nördlich und östlich des Hauptorts Gmund gelegenen Gebiete mit Breitband zu versorgen, sei man in ein Förderverfahren eingestiegen, erklärt Geschäftsleiter Florian Ruml. „Dabei wurde als einer der Bausteine inzwischen ein sogenanntes Markterkundungsverfahren durchgeführt, in dem Daten gesammelt wurden. Diese Daten werden gerade ausgewertet und das Ergebnis demnächst dem Gemeinderat vorgelegt.“ Er wolle dem nicht vorgreifen, so Ruml, aber der Bereich Schmerold-Holzschleife werde dann in den Breitband-Ausbau einbezogen. Ein weiteres Markterkundungsverfahren für restliche Bereiche der Gemeinde solle sich anschließen. „Dass die Telekom auf ihre Kosten ihr Glasfaser-Projekt startet und damit vorhandene Verbindungen verbessert, hat also nichts damit zu tun, dass wir die Bewohner in Schmerold-Holzschleife vergessen haben“, erklärt Ruml. Einen Zeitpunkt für den Breitband-Ausbau durch die Gemeinde könne er jedoch nicht nennen.

„Starlink“ von Elon Musk bringt vorläufig die Lösung

Warten konnten und wollten die Bewohner an der Mangfall trotzdem nicht mehr. Daniel Heuberger, ein Mieter im Zwölf-Parteienhaus der Hafners, hatte von „Starlink“ gehört, einer Unterabteilung von SpaceX, dem Weltraum- und Raketenprojekt von Elon Musk. Das Satellitennetzwerk stellt Internetzugänge in solchen Gebieten bereit, in denen zuvor keine oder nicht ausreichende Internetverbindung zur Verfügung stand. Heuberger bewarb sich und bekam den Zuschlag. Vier Parteien im Haus teilen sich nun die monatlichen Kosten von 80 Euro. „Für unbegrenztes Datenvolumen, das einwandfrei funktioniert“, sagt Hafner. Auf ordentliche Glasfaser darf sie dennoch hoffen.