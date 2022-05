Schreck am Gmunder Friedhof: Skoda macht sich selbstständig und rollt Abhang hinab

Von: Gabi Werner

Teilen

Die Feuerwehr (Symbolbild) rückte am Sonntag Früh zum Gmunder Friedhof aus, um ein Fahrzeug zu sichern, das einen Abhang hinuntergerollt war. © David Gannon/dpa

Ein Skoda hat sich am Sonntag Früh (15. Mai) im Bereich des Gmunder Friedhofs selbstständig gemacht und ist einen Abhang hinunter gerollt. Glücklicherweise blieb der Pkw im Gebüsch hängen.

Gmund - Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer des Wagens, ein 82-jähriger Gmunder, den Skoda gegen 8.30 Uhr am Friedhof in Gmund abgestellt, um sich der Grabpflege zu widmen. Weil der Mann das Fahrzeug nicht richtig gesichert hatte, rollte es laut Polizei ein kleines Stück den Abhang in Richtung Mannhardtstraße hinunter – dort blieb das unbemannte Fahrzeug im Gebüsch hängen.

Die Feuerwehr Gmund rückte an. Sie sicherte den Pkw, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern, und zog ihn mit Hilfe eines Abschleppdienstes wieder auf den Parkplatz. Im Gelände entstand ein Flurschaden in Höhe von rund 300 Euro. Ob auch am Pkw ein Schaden entstanden ist, war am Sonntag noch unklar. Der Wagen soll zunächst in einer Werkstatt begutachtet werden.

gab