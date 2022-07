Schulschach im Landkreis Miesbach: 19 neue Stipendiaten in Förderprogramm

Von: Alexandra Korimorth

Startschuss: (h.v.l.) Jürgen Heiß, Horst Leckner, Hans Wilhelm Kaiser und Projektleiterin Duyen Tran (2.v.r.) mit 16 der 19 Stipendiaten. Gefördert werden von der Mittelschule Holzkirchen Lucas Baumeister, Sophie Bichler, Arthur Dalmann, Manuel De Carlo, Samuel Jordan, Philip Rippel, Joshua Strähle, von der Mittelschule Miesbach Rokiya Almaslmeh, Radu Marian Barbu, Andreas Maximilian Funk, Bernadette Huber, Kevin Oßwald, Eren Yilmaz und von der Mittelschule Rottach-Egern Felix Heinrich Heckner, Leoni Jarosch, Ehsan Mohammadi, Nikolaus Nottensteiner, Magdalena Rosioru und Antonia Suvac. © steffen Gerber

Gmund – 19 Schüler aus den Mittelschulen Rottach-Egern, Miesbach und Holzkirchen haben für die nächsten vier Jahre das große Los gezogen. Sie sind Stipendiaten des Förderprogramms „Schulschach für Mittelschüler“.

In feierlicher Runde wurden die 19 Mädchen und Buben zusammen mit ihren Eltern im Förderprogramm begrüßt. Es ist die zweite Auflage, die der Verein Schulschach Landkreis Miesbach als Stipendium aufsetzt und die den Auserwählten weit mehr als Schachunterricht angedeihen lässt. Die Stipendiaten erwarten in den nächsten vier Jahren Theater- und Konzertbesuche, Coaching-Gespräche, Events zum Perspektivenwechsel wie beispielsweise ein Rundflug über den Tegernsee und ganz gezielte Förderung (auch) in den anderen Schulfächern durch Mentoren. Für dieses Programm hat sich der 2011 gegründete Schulschachverein erstmals 2018 mit dem Schulamt, den Direktoren und Lehrern der teilnehmenden Mittelschulen zusammengeschlossen.

Lernen im neuronalen Netzwerk

Vorsitzender Hans Wilhelm Kaiser begrüßte daher Schulamtsleiter Jürgen Heiß, die Schulleiter Christian Turnwald und Ulrich Throner sowie die Lehrkräfte, die ihre Schüler bei der Bewerbung für das Stipendium unterstützt hatten, herzlich zum Start der Neuauflage im Gasthof Maximilian in Gmund. Der Dermatologie-Professor umriss das Konzept des Förderprogramms noch einmal. Es basiert auf der Erkenntnis, dass Lernen nicht nur Faktenpauken ist. Lernen im neuronalen Netzwerk bedeute, dass man, wenn man in einem Bereich seiner Erlebniswelt etwas lernt, in einem ganz anderen Bereich auch besser wird. „Indem ich mein neuronales Netzwerk stimuliere, wird es leistungsfähiger“, sagte Kaiser. Mit Schach könne man die Konzentration und so das Gehirn trainieren. „Es ist wichtig, beim Lernen Spaß zu haben“, betonte Kaiser. Diesen wünschte er den neuen 19 Stipendiaten: auf dass sie stets neugierig auf Neues seien und weitermachen.

Auch Schulschach-Initiator Horst Leckner riet ihnen, nachdem er auch bei den Eltern um Unterstützung geworben hatte: „Nutzt die Chance, gönnt Euch das tolle Gefühl des Erfolgs! Ihr könnt alles schaffen.“ Leckner ließ nicht nur das erste Mittelschul-Förderprogramm Revue passieren und dankte dem Lions Club mit Hajo Fritz und Peter Lex für die Unterstützung, sondern stellte auch die Neuerungen für das verbesserte Fortsetzungsprojekt vor. So erhalten alle Stipendiaten zu Beginn des neuen Schuljahres einen eigenen, fertig konfigurierten Computer zur eigenen Verwendung, dazu regelmäßig Coaching zur Schärfung der Medienkompetenz.

Mentoren versprechen umfassende Unterstützung

Die beiden jungen Mentoren Iva Cheredzhiyska und Christoph Pölt versprachen, den Schülern bei allen Maßnahmen, die mit den Eltern, den Lehrern und der Projektleiterin Duyen Tran genau auf jeden Stipendiaten zugeschnitten und mit dem Lehrplan der Mittelschule koordiniert sind, zur Seite zu stehen.

Dass diese umfangreiche und passgenaue Förderung möglich ist, dafür sorgt die Großzügigkeit des Sponsors Fritz Wax. Schulamtsleiter Jürgen Heiß und Schulleiter Ulrich Throner dankten ihm und den Organisatoren, insbesondere dem „unermüdlichen Turbomotor des gesamten Schulschachprojekts, Horst Leckner“ für dieses außergewöhnliche und ausgeklügelte Förderprogramm. Es soll auch evaluiert werden.

In Richtung der Stipendiaten sagte Schulamtsleiter Heiß: „Es ist eine echte Chance. Ihr dürft Euch freuen, Ihr seid privilegiert.“ Im Namen der elf- bis zwölf-jährigen Kinder und ihrer Eltern bedankte sich eine der Mütter bei allen Beteiligten: „Vielen Dank für heute und die kommenden vier Jahre.“ Sichtlich bewegt sagte Sponsor Wax: „Dann packen wir es an!“

Unter musikalischen Klängen und der Anfeuerung von Gmunds Dritter Bürgermeisterin Christine Zierer bekamen die 19 Kinder im Maximilian ihre Stipendium-Urkunden und ihr erstes Schachbrett mit Figuren überreicht.

