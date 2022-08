Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal jetzt anerkannte Umweltvereinigung

Aktiv ist die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal seit 50 Jahren. Jetzt wurde der Verein offiziell als Umweltorganisation anerkannt.

Gmund – Wenn Bauprojekte anstehen und damit zu rechnen ist, dass Natur und Landschaft, Ursprünglichkeit und Identität verloren gehen, dann hakt die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) ein. Seit ihrer Gründung vor 50 Jahren ist das so, seit 2006 mit der Vorsitzenden Angela Brogsitter-Finck an vorderster Front. Nun hat der Vorstand einen Erfolg eingefahren, für den er über zwei Jahre gekämpft hat: Die SGT ist nicht mehr nur ein Verein, sondern wurde als Umweltvereinigung im Sinne des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) anerkannt. Ein entsprechendes Schreiben des Bayerischen Landesamts für Umwelt flatterte der Vorsitzenden jetzt ins Haus.

„In unserem 50. Jubiläumsjahr freuen wir uns über diese Anerkennung unseres mit viel Herzblut geführten Engagements, unserer herausfordernd werdenden und sicher nicht von allen Seiten gewürdigten Arbeit, die aber täglich wichtiger wird für eine lebenswerte Zukunft des Tegernseer Tals“, formuliert Brogsitter-Finck ihre Freude. Der aufwendige Kampf um die Anerkennung habe sich gelohnt, sagt sie und wird konkret.

So mussten unter anderem alle Aktivitäten und Initiativen belegt werden, vor allem die im Sinne des Naturschutzes. Und da gab es in jüngster Vergangenheit einige – angefangen von Protesten gegen die Abholzung des Waldes in Gmund im Zuge des Hausbaus „Ansitz Brenner“, gegen die (inzwischen gescheiterten) Entschlammungspläne an der Schwaighofbucht in Tegernsee, gegen die im Falle eines Tiefgaragenbaus drohende Fällung von alten Linden im Tegernseer Kurgarten, bis hin zur Stellungnahme gegen den geplanten Bikepark am Oedberg. Ganz im Sinne des Naturschutzes sei auch das Engagement des in der SGT integrierten Arbeitskreises „Haut der Berge“. Dazu habe die SGT auch ihre regelmäßige Information der rund 450 Mitglieder durch Newsletter und ihre Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, etwa zum Thema Natur und Nachhaltigkeit, belegt.

Den Hauptzweck einer Umweltvereinigung, dass die landschaftliche und bauliche Ausgewogenheit des Tegernseer Tals zu schützen und zu erhalten sei, dass Ziele des Umweltschutzes vorwiegend gefördert und der Umweltschutz als prägendes Ziel der eigentliche Zweck der Vereinigung sein müsse, sieht die SGT durch ihre formulierte Aufgabe erfüllt. Diese lautet: eine gemeinsame, weitschauende Planung der Ortsentwicklung herbeizuführen, zur Gestaltung eines ausgeglichenen, bodenständigen Landschaftsbildes unter weitestgehender Schonung des natürlichen Bestands den Schutz der Umwelt zu fördern und für die Zukunft den Erholungswert des Landschafts- und Kulturraumes Tegernseer Tal zu sichern. „Diese Punkte sieht das Landesamt für Umwelt als geeignet, für die Förderung der Ziele des Umweltschutzes der Bau- und Bodenspekulation zugunsten der Interessen der Allgemeinheit entgegenzutreten“, sagt Brogsitter-Finck.

Die Anerkennung verhilft der SGT zu einem entscheidenden Vorteil: Sie hat nun besondere Beteiligungs- und Klagerechte nach dem Rechts-Behelfsgesetz, wird bei verschiedenen Projekten als Träger öffentlicher Belange gesehen und kann damit gewichtige Stellungnahmen abgeben. „Jetzt müssen uns endlich alle ernst nehmen“, freut sich die Vorsitzende.

Erste Glückwünsche flattern ihr bereits ins Haus, unter anderem von Lorenz Sanktjohanser vom Verein zum Schutz der Bergwelt. Dieser ist, anders als die SGT, landesweit tätig und daher sogar „anerkannter Naturschutzverband“ mit noch mehr Rechten. Ihn hat die SGT zuletzt unterstützt bei seiner Klage gegen die Saurüsselalm (wir berichteten). In Zukunft ist dies auch eigenständig möglich.