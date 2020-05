Schwaches Internet in Schmerold: Telekom lässt Bürger hängen

Gerade in Zeiten von Corona ist das Internet für viele Arbeitende und Schüler unersetzlich. Im Gmunder Ortsteil Schmerold erfahren das die Einwohner jetzt schmerzlich. So wie Familie Hafner.

Gmund – „Meine Kinder, die es lernen sollten, können nicht mit Medien umgehen. Dafür kann‘s ich jetzt gut.“ Ganz hat Steffi Hafner ihren Humor noch nicht verloren. Auch wenn sie in den vergangenen Wochen der Verzweiflung oft näher war als dem Lachen.

Seit im März die Schulen ihren Präsenz-Unterricht einstellen mussten, und Lernen daheim zu einem großen Teil digital stattfindet, trifft sie ein altbekanntes Problem besonders schwer: ein extrem leistungsschwacher Internetanschluss in Schmerold. Um den wissen die Hafners und ihre Nachbarn, wie auch die Gemeinde Gmund, und haben schon lange alles in ihrer Macht Stehende in die Wege geleitet, um das zu beheben. Entscheidend wäre nun die Telekom als Netzbetreiberin, doch die lässt sie hängen.

Mutter pendelt fürs Home-Schooling zwischen Zuhause und Büro

Seit ihre Buben, Sechst- und Siebtklässler an weiterführenden Schulen, Unterricht daheim haben, beginnt Steffi Hafners Tag mit der Fahrt ins Büro. Im Familienbetrieb in Dürnbach ruft sie am Computer die Tagespläne für die Kinder ab, macht Ausdrucke, zieht Videos, Filme und Tutorials auf USB-Sticks und bringt sie nach Hause, wo täglich von neun bis 13 Uhr Schule angesagt ist. Am Abend packt sie die Hefte mit den erledigten Aufgaben, fährt wieder ins Büro, scannt sie ein und schickt sie zurück an die Lehrer.

Oft vertieft sie sich dann selbst noch in ein Thema, um mit Erklärungen helfen zu können, wenn es irgendwo hakt. Tagsüber mal schnell etwas recherchieren, das für die Übungen hilfreich wäre, ist schwierig. Ausschließlich übers Telefon haben die Hafners zuhause Internetempfang, aber sobald auch andere das Internet nutzen, wird es heikel.

Etwa 60 Leute wohnen in dem kleinen Weiler an der Mangfall, unter anderem zwei Abiturienten, eine Lehrerin und mehrere Kinder, die aktuell besonders auf das digitale Angebot angewiesen sind. „Ich krieg schon seit Wochen die Krise“, sagt Hafner, die eigentlich sehr optimistisch das Lernen daheim angegangen ist. Jetzt hat sie die vollmundigen Versprechen der Landespolitik hinsichtlich eines flächendeckenden Breitbandausbaus auf dem Land in den Ohren und ist umso enttäuschter, dass sie dabei zu den Vergessenen gehören.

Gemeinde wartet auf klare Aussagen der Telekom

Dabei wäre alles gerichtet. Seitens der Gemeinde haben sie vollste Unterstützung. Die würde im Zuge von Bauarbeiten Leerrohre, sogenannte Speedpipes, verlegen, in die man Glasfaserkabel einschießen kann. Ein von Hafners beauftragter Tiefbauer stehe für die Erdarbeiten bis zu den Häusern parat. Doch bis heute gibt es keine klare Aussage, wo entsprechende Kabel verlegt würden.

„Das geht schon Monate, wenn nicht Jahre“, bestätigt Alfons Besel, den die Problematik schon lange vor seiner Zeit als Bürgermeister von Gmund beschäftigte. Bereits als Geschäftsleiter der Gemeinde hatte er sich um den Breitbandausbau bemüht und war bei Schmerold-Holzschleife auf Schwierigkeiten gestoßen. Weil Telefonanschlüsse dort die Miesbacher Vorwahl haben, sei zunächst nicht klar gewesen, ob die Erschließung von der Kreisstadt oder von Gmund aus erfolgen sollte, sagt er. Seit einem dreiviertel Jahr sei das aber geklärt. Beschleunigt habe das die Angelegenheit aber leider nicht.

„Zunächst haben wir widersprüchliche Informationen erhalten, jetzt gibt es gar keine mehr“, erklärt Besel: „Es ist zum Verzweifeln.“ Zuletzt habe ihm die Telekom erklärt, dass bedingt durch Corona Arbeitskräfte aus dem Ausland fehlten. Das möge plausibel klingen, ein Großkonzern müsse damit aber umgehen können, so der Bürgermeister, der seit Monaten versucht, eine klare Aussage zu erhalten, wo Kabel gelegt und Verteilerkästen angebracht werden können: „Wir brauchen dringend technische Daten.“ Eine Alternative zum Marktführer Telekom gibt es nicht, weil Restgebiete wie Schmerold-Holzschleife für andere Anbieter nicht attraktiv sind.

