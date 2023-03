Schwindelanfall: Rottacher (64) fährt gegen einen Baum

Von: Gerti Reichl

Auf der B 318 zwischen Dürnbach und Moosrain ist ein Unfall passiert. © Thomas Plettenberg

Aktualisierung, 17:15 Uhr:

Zu einem Unfall ist es am Dienstag, 21. März, auf der B 318 zwischen Dürnbach und Moosrain gekommen. Jetzt gibt es weitere Details.

Gmund - Es war offenbar ein Schwindelanfall, der am Dienstag, 21. März,um 12.45 Uhr auf der B 318 zwischen Dürnbach und Moosrain zu einem Unfall geführt hat. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 64-jähriger Rottacher, der mit seinem BMW auf der Bundesstraße 318 Richtung Norden unterwegs, deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum

Der Fahrer und seine 46-jährige Lebensgefährtin, die neben ihm saß, wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt und mussten nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Agatharied gebracht werden. Auch die Feuerwehr Dürnbach war mit 15 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort, regelte den Verkehr und musste ausgetretene Betriebsstoffe beseitigen. „Kurzzeitig musste die B 318 sogar gesperrt werden“, so Kommandant Josef Bilgeri.

Was den Sachschaden am BMW betrifft, so spricht die Polizei von einem Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro.

gr

Erstmeldung, 13.25 Uhr:

Auf der B 318 zwischen Dürnbach und Moosrain ist es zu einem Unfall gekommen. Offenbar gibt es Verletzte. Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort.

Gmund - Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ist am Dienstag (21. März) gegen 13 Uhr ein Unfall auf der B 318 zwischen Dürnbach und Moosrain passiert. Offenbar gibt es auch Verletzte. Details sind bisher noch nicht bekannt.

Weitere Infos folgen.

gr