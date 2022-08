„Sehr sehr hohe Verkehrsbelastung“

Von: Gerti Reichl

Teilen

Stau auf der B 318 in Moosrain. Ein gewohntes Bild für Autofahrer und Anwohner. © THOMAS PLETTENBERG

Stau auf der B 318 ist dieser Tage ein gewohntes Bild für Autofahrer und Anwohner. Der Festenbacher Anton Grafwallner, Verkehrsingenieur im Ruhestand, fordert daher eine Anpassung der Ampelschaltung an der Kreuzstraße. Das sagt das Staatliche Bauamt Rosenheim dazu.

Gmund – Eine Schlange an Fahrzeugen wälzt sich vormittags auf der B 318 ins Tegernseer Tal – und abends wieder hinaus. Dieses seit Jahren übliche Bild hat sich dieser Tage noch verschärft. Grund ist die seit 8. August laufende und insgesamt sechs Wochen dauernde Sperrung der Staatsstraße 2073 durch Finsterwald, weil dort eine Ampelanlage installiert und eine Bushaltestelle barrierefrei umgebaut wird.

Anton Grafwallner hätte Vorschläge zur Anpassung der Ampel. © THOMAS PLETTENBERG

Hinzu kommt nun auch die Sanierung der Kaltenbrunner Straße ab 22. August, die bis voraussichtlich 9. September dauern soll. In Folge addiert sich der zwischen Waakirchen und Gmund über die B 472 umgeleitete Verkehr auf die bereits vorhandene Blechlawine auf der B 318.

Stau auf der B 318: Anpassung der Ampelschaltung gefordert

Der Gmunder Anton Grafwallner (74) beobachtet die Entwicklung ganz genau. Er ist zwar längst im Ruhestand, aber als ehemaliger Verkehrsingenieur, der für die Planung und Projektierung von Ampelanlagen zuständig war, gehen ihm immer wieder Verbesserungsvorschläge durch den Kopf. Vor allem wenn er sieht, was sich dieser Tage ab 9 Uhr rund um Gmund abspielt. Er fordert: Die Ampel an der Kreuzstraße muss sich der Situation anpassen.

Grafwallner kennt Zahlen und berichtet, dass die Staatsstraße zwischen Gmund und Waakirchen mit durchschnittlich 9000 Fahrzeugen täglich belastet ist, die Bundesstraße zwischen Holzkirchen und Gmund mit rund 16 000. „Der Streckenabschnitt zwischen Kreuzstraße und Gmund ist seit Kurzem schlagartig mit 25 000 Fahrzeugen belastet“, rechnet Grafwallner vor und nennt die Folge: „Dauerstau in diesem Bereich und großer Ausweichverkehr über Zahlersberg, Festenbach, Dürnbach, Rainmühle, Louisenthal und Gmunder Stachus.“ Viele Autofahrer würden sich von Google und seiner von künstlich gesteuerter Intelligenz errechneten Empfehlung leiten lassen. „Nach dem Motto ’Google weiß alles, kennt alles, findet alles’ weichen sie sogar über einspurige Gemeindestraßen aus“, stellt Grafwallner fest.

Für ihn sei erstaunlich, dass die Fachbehörden und Mobilitätsspezialisten nicht daran gedacht hätten, die Ampelanlagen entsprechend der zusätzlichen Verkehrsbelastung anzupassen. Dabei hätte Grafwallner eine Empfehlung: Das Geradeaussignal, also die Grünphase auf der B 318 in Richtung Gmund sowie das Geradeaussignal auf der B 472 in Richtung Miesbach um zehn Sekunden kürzen, und an der Gmunder Ampel die Grünphase aus Richtung München um zehn Sekunden verlängern. Zudem müsste die Möglichkeit zum Linksabbiegen auf der B 318 von Norden kommend „zwingend“ auf maximal zwölf Sekunden beschränkt werden. „Damit“, so hat der Experte im Ruhestand errechnet, „würden schon fünf Autos mehr über die Kreuzung rollen, was in zehn Umläufen 50 Fahrzeuge ausmacht und zu gut 500 Metern weniger Stau führen würde.“ Ziel sollte sein, die stundenlangen Staus zu verkürzen und den Stau in die Bereiche außerhalb der Kreuzstraße zu verlegen. Vorteil wäre, so Grafwallner, dass die Bevölkerung in Moosrain, Dürnbach, Festenbach und Gmund weniger Schadstoffbelastung und Lärm zu ertragen hätte.

Anpassung der Ampelanlage an der Kreuzstraße: Staatliches Bauamt lehnt das ab

Konfrontiert mit dem Vorschlag Grafwallners, reagiert das Staatliche Bauamt Rosenheim jedoch skeptisch. „Diese Zuflussregelung ins Tegernseer Tal wäre aus Sicherheitsgründen problematisch“, gibt Sprecherin Ursula Lampe die Einschätzung eines für Ampelanlagen im Dienstbereich des Staatlichen Bauamts Rosenheim zuständigen Kollegen weiter. „Das dann plötzliche Stauende auf freier Strecke entspräche nicht der Vorgabe der Zentralstelle Verkehrsmanagement“, so Lampe. Sie verweist zudem darauf, dass es durchaus unterschiedliche Interessenslagen gebe. „Die Gemeinde Waakirchen möchte genau das Gegenteil und gerne die Ampel so ändern, dass der aus Waakirchen kommende Verkehr schneller abfließen kann.“

Auch wenn lange Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer nachvollziehbar und eine große Belastung darstellen würden, so sei aus Sicht des Staatlichen Bauamts Rosenheim an der bestehenden Ampelregelung festzuhalten. „Das Problem“, so die Sprecherin, „ist zuvorderst die sehr, sehr hohe Verkehrsbelastung, wodurch die Ampeln die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreichen.“

Für Grafwallner ist die ablehnende Haltung nicht verständlich. Es gebe nur eine Erklärung: „Sie können oder wollen nicht.“

Übrigens: Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region lesen Sie auf Merkur.de/Tegernsee

gr