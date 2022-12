SGT und Tierschützer wettern gegen Pläne der Bike-Crew am Oedberg: „Natur verliert gegen Spaßpark“

Auch ein Pumptrack, wie hier in einem Park im österreichischen Leogang, ist im Bikepark am Oedberg geplant. © Ralf Jirgens

Mit viel Einsatz verfolgt die Bike Crew Tegernsee GmbH ihre Pläne für einen Bikepark am Oedberg in Ostin. Natur- und Tierschützer sehen den Standort allerdings äußerst kritisch.

Gmund – Im Gmunder Gemeinderat hatte die Bike Crew Tegernsee GmbH zuletzt eine wichtige Hürde für ihren geplanten Bikepark am Oedberg genommen. Das Gremium hat den Entwurf zum geänderten Flächennutzungsplan und auch die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Nun wird aber auch der Gegenwind schärfer. In Stellungnahmen prangern sowohl die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) als auch der Tierschutzverein die Landschaftszerstörung zugunsten eines mittlerweile „kommerziellen Immobilien- und Investitionsobjekts“ (SGT) an.

SGT: Aus heimischer Elterninitiative wurde kommerzielles Objekt

SGT-Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck erinnert an die Anfänge der Bikepark-Idee in Gmund: Damals sei eine engagierte Elterninitiative hinter dem Vorhaben gestanden, die für den radbegeisterten Nachwuchs einen kostenlosen Bikepark in Eigenleistung habe bauen wollen. Mittlerweile sei die Situation aber eine ganz andere: Das Projekt – geplant sind unter anderem verschiedene Pumptracks, Trails und Parcours für die Biker, Park- und Wohnmobilplätze sowie eine bewirtschaftete Blockhütte – soll auf einer Wiese am Oedberg realisiert werden. Hinter dem Vorhaben steht eine eigens gegründete Firma, an der auch die Oedberg GmbH mit Chef Georg Reisberger beteiligt ist. Aus der heimischen Elterninitiative sei somit ein kommerzielles Objekt für zahlende Gäste und Touristen geworden, sagt Brogsitter-Finck. Um die jungen Biker gehe es bei diesem „umfangreichen Bauvorhaben“ schon lange nicht mehr.

Verband kritisiert: Standort am Oedberg liegt im Schutzgebiet

Der anvisierte Standort ist für die Schutzgemeinschaft denkbar ungeeignet. „Diese landwirtschaftliche Wiese im Außenbereich liegt nicht nur im Landschaftsschutzgebiet, sondern auch im Wasserschutzgebiet“, heißt es in der Stellungnahme. „Eigentlich Argumente genug, dieses Projekt zu unterlassen.“ Das Bauvorhaben sei wieder einmal das krasse Gegenteil von Nachhaltigkeit. Die SGT: „Intakte Natur und reines Wasser verlieren gegen betonierten Spaßpark.“

Tierschutzverein Tegernseer Tal befürchtet Schaden für Wildtiere

Ähnliche Kritik kommt von Johanna Ecker-Schotte, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Tegernseer Tal. Bei diesem Vorhaben sei „rigoros ein Geschäftsmodell geboren und geplant“ worden. Dies auf Kosten der „wunderbaren Landschaft“. Folgen sieht Ecker-Schotte sowohl für die landwirtschaftlich gehaltenen Tiere, für die es dann keinen Weidegang mehr gebe, als auch für die Wildtiere.

Nach langer Suche habe hier endlich eine Rotwildfütterung eingerichtet werden können. „Diese wunderbaren Tiere brauchen Sicherheit, es dauert, bis sie Fütterungen annehmen“, schreibt die Vorsitzende in ihrer Stellungnahme. Und schon werde ihr Lebensraum aufs Neue „massiv bedroht“. „Schlimmer noch, der bestehende Wildwechsel wird zerstört“, sagt Ecker-Schotte. Sie findet: „Weniger wäre mehr für unser so wertvolles Schutzgut Landschaft und die darin lebenden Tiere.“

