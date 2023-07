So weit sind 1,50 Meter: Gmund wirbt mit Bannern für Sicherheitsabstand zu Radlern

Von: Christine Merk

Auf dem Schulhof wurde demonstriert, wie weit 1,5 Meter sind. Bürgermeister Alfons Besel (l.) schwang sich dazu aufs Fahrrad. © Gemeinde

Wenn ein Autofahrer einen Radler innerorts überholt, muss er eineinhalb Meter Abstand halten. Mit Bannern macht Gmund auf diese Regel aufmerksam - und hofft auf mehr Sicherheit.

Gmund – Mindestens 1,5 Meter – so viel seitlichen Abstand müssen Autofahrer zu einem Radler einhalten, den sie innerorts überholen. In Gmund ist nun eine Aktion gestartet, die auf die Regelung aufmerksam macht. Drei große Banner an den Ortseingängen und acht Plakate an Straßenlaternenmasten werben für „Sicherheit durch Abstand“.

„Der Radverkehr in unserer Gemeinde soll sichtbarer und sicherer gemacht werden“, sagt Gmunds Radverkehrsbeauftragte Veronika Simon. Die Gemeinde, die auch Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) Bayern ist, hat für die Aktion einen Zuschuss erhalten.

Große Banner hängen an Ortseingängen und an Straßenlaternen

Die großen Banner hängen an den Ortseingangsbereichen, die Plakate an Straßenlaternen in Festenbach (Höhe Gewerbegebiet), zwischen Dürnbach und Gmund, zwischen Dürnbach und Moosrain, in Seeglas (Höhe Ringstraße), am Ortseingang von Kaltenbrunn, in Ostin (Ausfahrt Siedlung), in Moosrain (Nähe Bergzeit) und in Finsterwald am Ortseingang von Hauserdörfl kommend.

Bürgermeister steigt aufs Rad und präsentiert die Regeln

Weil Kinder gute Multiplikatoren in den Familien sind, machte die Aktion auch „Station“ im Schulhof der Grundschule. Dazu schwang sich auch Bürgermeister Alfons Besel aufs Rad. Den Schülern wurde demonstriert, wie weit der Mindestabstand von 1,5 Metern aussieht. Jedes Kind bekam außerdem einen „1,50 Meter-Aufkleber“ für das Fahrrad. Diese Aufkleber für Fahrrad oder Auto liegen auch in der Fahrrad-Ecke im Rathaus-Foyer aus.

